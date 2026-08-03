Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους, όσοι συνέβαλαν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει στους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, στις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, στους εργαζόμενους της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στους χειριστές μηχανημάτων έργου, καθώς και σε όλους τους πολίτες που, με κάθε διαθέσιμο μέσο, συνέδραμαν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ξεχωριστή μνεία και βαθιά ευγνωμοσύνη εκφράζεται προς τις εθελοντικές ομάδες, οι οποίες με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα προσφοράς και ακούραστη παρουσία στο πεδίο απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί πολύτιμο πυλώνα της πολιτικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς, τους συλλόγους, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, στηρίζοντας έμπρακτα το δύσκολο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Σύλλογο Εστίασης Ρεθύμνου, ο οποίος προσέφερε 300 μερίδες φαγητού για τις ανάγκες των πυροσβεστών που επιχειρούν αδιάκοπα στα πύρινα μέτωπα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς τη LIDL Ελλάς, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα προσφέροντας μεγάλη ποσότητα από νερά, σνακ και είδη άμεσης κατανάλωσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Ευχαριστίες απευθύνονται ακόμη στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου για την άμεση πρωτοβουλία συνεργασίας με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», με στόχο την καταγραφή και κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας στις πυρόπληκτες περιοχές,

καθώς και στην Ιδιοκτησία και την Διοίκηση του Ξενοδοχείου Pearl, που προσέφερε φιλοξενία στα κλιμάκια πυροσβεστών από την Αθήνα, αλλά και στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Κρήτης, που έθεσε στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Προσκοπικό Κέντρο «Παράδεισος» στην περιοχή των Αρμένων για την φιλοξενία του προσωπικού της Π.Υ.

Η άμεση κινητοποίηση, η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η έμπρακτη αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας αποτελούν το πιο ισχυρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης παραμένει σε διαρκή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς,

συνεχίζοντας να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.