Ηράκλειο:Μια Κυριακή Γεμάτη Ιστορία, Φύση, Πεζοπορία και Θάλασσα! στο Σπήλαιο Μιλάτου, Σίσι, Μάλια από την Creative Adventures

Σπήλαιο Μιλάτου, Σίσι, Μάλια – Πεζοπορία από παραλία σε παραλία

Θέμα: Σπήλαιο Μιλάτου, Σίσι, Μάλια – Πεζοπορία από παραλία σε παραλία

Μια Κυριακή Γεμάτη Ιστορία, Φύση,

Πεζοπορία & Θάλασσα!

Σπήλαιο Μιλάτου, Σίσι, Αρχαιολογικός χώρος Μαλίων – από παραλία σε παραλία

Η Creative Adventures σας προσκαλεί την Κυριακή 9 Αυγούστου σε μια πανέμορφη και ποικίλη καλοκαιρινή εξόρμηση που συνδυάζει ιστορική εξερεύνηση, παραλιακή πεζοπορία, δροσερές βουτιές και καλό φαγητό!

Ξεκινάμε με την επίσκεψή μας στο ιστορικό Σπήλαιο της Μιλάτου, έναν τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και μνήμης. Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα επιλογής προγράμματος ανάλογα με τη διάθεση του καθενός, πριν σμίξουμε ξανά όλοι μαζί για χαλάρωση και φαγητό..

Πρόγραμμα & Επιλογές Συμμετοχής

Μετά την επίσκεψη στο Σπήλαιο Μιλάτου, η ομάδα θα χωριστεί στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή 1 (Πεζοπορική Διαδρομή):

Από την Παραλία Μιλάτου ξεκινάμε μια υπέροχη παραλιακή πεζοπορία, περνάμε από το γραφικό λιμανάκι στο Σίσι και συνεχίζουμε παραλιακά μέχρι τον Αρχαιολογικό Χώρο των Μαλίων και την καταπληκτική Παραλία Ποταμός.

Επιλογή 2 (Χαλάρωση στη Μίλατο):

Όσοι επιθυμούν μια πιο ξεκούραστη ημέρα, παραμένουν στη Μίλατο για βόλτα, μπάνιο και χαλάρωση. Το λεωφορείο θα περάσει να τους παραλάβει το απόγευμα, πριν κατευθυνθεί στον Ποταμό Μαλίων για να σμίξουμε ξανά όλοι μαζί.

Φαγητό & Επιστροφή

Όλη η παρέα θα ανταμώσει το απόγευμα στην περιοχή του Ποταμού/Μαλίων για να απολαύσουμε το μπάνιο μας στα καταγάλανα νερά, να μοιραστούμε στις τοπικές ταβέρνες της περιοχής για φαγητό και να επιστρέψουμε αργά το απόγευμα στο Ηράκλειο, γεμάτοι όμορφες εικόνες, εμπειρίες και την ενέργεια της θάλασσας!

Πληροφορίες & Εξοπλισμός

Ώρες Πορείας: 3:30 ώρες (περίπου)

Βαθμός Δυσκολίας: 1 (Εύκολος / Κατάλληλος για όλους)

Απαραίτητος Εξοπλισμός: Αθλητικά/πεζοπορικά παπούτσια, φακός (για το σπήλαιο), καπέλο, αντηλιακό, μαγιό, πετσέτα, νερό και ελαφρύ σνακ.

Πληροφορίες & Κρατήσεις

Ημερομηνία: Κυριακή 9 Αυγούστου

Σημείο & Ώρα Αναχώρησης: 8:30 από το Parking του ENVY απέναντι από το Τάλως

Μετακίνηση: Με λεωφορείο

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Γίνε κι εσύ κομμάτι της περιπέτειας μαζί μας. Σε περιμένουμε για μια Κυριακή γεμάτη επιλογές – και μία σιγουριά: ότι θα περάσεις υπέροχα!

📞 Κρατήσεις: 6946297935 (vodafone) ή στο 6984537538 (cosmote)

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Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή της εκδρομής.

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