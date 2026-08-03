Επισκέψεις της Σέβης Βολουδάκη σε κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές του Δήμου Καντάνου–Σελίνου

Σειρά επισκέψεων στον Δήμο Καντάνου–Σελίνου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, με επίκεντρο τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών, την πολιτική προστασία και την πορεία σημαντικών έργων για την περιοχή.

Η κα Βολουδάκη επισκέφθηκε τον σταθμό του ΕΚΑΒ στην Παλιόχωρα και συνομίλησε με τους διασώστες για τις καθημερινές απαιτήσεις της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη σημασία της άμεσης υγειονομικής κάλυψης τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της

ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά και την αφοσίωση των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, όπου ενημερώθηκε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ετοιμότητα της υπηρεσίας.

Η κα Βολουδάκη υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των πυροσβεστών στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, ευχαριστώντας τους για το σημαντικό έργο που επιτελούν με συνέπεια και αυταπάρνηση.

Επιπλέον, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είχε επαφή με την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Σελίνου και επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Παλιόχωρας. Κατά τις επαφές της ενημερώθηκε για ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και τη λειτουργία του σχολείου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την προμήθεια δύο οικίσκων και δύο κοντέινερ, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών της περιοχής.

Η κα Βολουδάκη επισκέφθηκε επίσης το πρώην Δημαρχείο Καντάνου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027» του ΕΣΠΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του έργου ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου, συνολικής δαπάνης 1.478.431,87 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό κτίριο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει ως χώρος εκδηλώσεων, συνεδριακό κέντρο και χώρος φιλοξενίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος Καντάνου, αποκτώντας ξανά ουσιαστικό ρόλο στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της περιοχής.