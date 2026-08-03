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Η Περιφέρεια Κρήτης αρωγός στον δήμο Αγ. Βασιλείου-Συνάντηση Περιφερειάρχη Δημάρχου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στο επίκεντρο της

συνάντησης οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του δήμου για την αντιμετώπιση των οποίων ο Περιφερειάρχης έκανε γνωστό στον Δήμαρχο ότι η Περιφέρεια άμεσα θα βοηθήσει οικονομικά τόσο τους πληγέντες κτηνοτρόφους όσο και στην αποκατάσταση των υποδομών του Δήμου που επλήγησαν από την φωτιά.

Ειδικότερα η Περιφέρεια Κρήτης θα ενισχύσει άμεσα τον Δήμο με 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους μας.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης στον πυρόπληκτο δήμο Αγ. Βασιλείου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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