ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά ο Διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας με έδρα τα Χανιά, συνοδευόμενος από επιτελή της Ταξιαρχίας, καθώς και τον Διοικητή του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Αντιπεριφερειάρχης καλωσόρισε τους εκπροσώπους της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού, εκφράζοντας την εκτίμησή της για το έργο και την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην εθνική άμυνα, την ασφάλεια και τη στήριξη της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Από την πλευρά τους, ο Διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και ο Διοικητής του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού ευχαρίστησαν την Αντιπεριφερειάρχη για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισαν τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνέχιση της άριστης συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και των στρατιωτικών σχηματισμών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

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Team Πολ. Κρήτης
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