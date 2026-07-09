Συνταγματική αναθεώρηση: Γκρίνια των βουλευτών της ΝΔ για το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

«Αν θεωρήσουμε κατά τεκμήριο ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει χρήμα, αυτό σίγουρα δεν συμβαίνει στα βουλευτικά γραφεία», «κάρφωσε» τους υπουργούς ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης, διατυπώνοντας και εκείνος – όπως οι περισσότεροι – τη διαφωνία του με τη θέσπιση ασυμβίβαστου στην αναθεώρηση του συντάγματος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος

Με καθόλου καλό μάτι δεν έχουν δει οι βουλευτές της ΝΔ την πρόταση της κυβέρνησης περί θέσπισης ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Όλα όσα οι «γαλάζιοι» βουλευτές έλεγαν σε ιδιωτικές τους συνομιλίες το τελευταίο διάστημα, φαίνεται πως σιγά-σιγά τα εκφράζουν και δημόσια. Αφορμή για τις αναφορές αποτέλεσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπου και ζητηθήκαν οι προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 81.

Συνολικά, τέσσερις βουλευτές της ΝΔ πήραν το λόγο και διαφοροποιήθηκαν ανοιχτά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προτείνουν την αντίστροφη πλευρά του ασυμβίβαστου, δηλαδή να μη μπορεί κάποιος να έχει την υπουργική ιδιότητα χωρίς να είναι βουλευτής.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε λάθος αυτή την κυβερνητική επιλογή, τονίζοντας πως «στο βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού, υπάρχει υποχρεωτικότητα μεταξύ υπουργού και βουλευτή».

«Η αντικατάσταση του βουλευτή από τον αναπληρωτή του λόγω υπουργοποίησης δεν υπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα», σημείωσε ο βουλευτής Καρδίτσας, Κώστας Κωτσός.

Ο Λευτέρης Κτιστάκης από την Βοιωτία τόνισε πως «αν η μία κατεύθυνση δεν είναι σωστή ή δημιουργεί κάποια κωλύματα ή ασυμβίβαστα θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την αντίθετη διαδρομή. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι το έργο του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο με την υπουργική ιδιότητα ή προκαλεί προβλήματα και προβληματισμούς και πρέπει κάπως να το διαχωρίσουμε, ενώ η αντίθετη πορεία είναι ‘λευκή’. Oι βουλευτές δε διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος, οι αιρετοί και οι υπουργοί διαχειρίζονται, οι βουλευτές δεν το κάνουν… Αν θεωρήσουμε κατά τεκμήριο ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει χρήμα, αυτό σίγουρα δεν συμβαίνει στα βουλευτικά γραφεία, δεν είναι στους βουλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιρρήσεις εξέφρασε και ο βουλευτής Λέσβου και πρώην υπουργός, Χαράλαμπος Αθανασίου, που ξεκαθάρισε πως το συνταγματικό πλαίσιο όπως υφίσταται είναι επαρκές.