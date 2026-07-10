Το περιμένατε; Πρώτη στην Ελλάδα, 7η στην Ευρώπη η Κρήτη για θαλάσσια σπορ

«Μαγνήτης» για καταδύσεις η Ντία -Το γεγονός ότι είχε αποτελέσει πεδίο εξερευνήσεων για τον θρυλικό Ζακ-Ιβ Κουστώ, προσδίδει μια επιπλέον γοητεία και αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για τους αυτοδύτες από όλο τον κόσμο.

Η τάση των ταξιδιωτών να συνδυάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με δραστηριότητες φέρνει την Κρήτη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με νέα, εξειδικευμένη έρευνα της TUI Musement, η οποία ανέλυσε τους όγκους αναζητήσεων στη Google για 7 δημοφιλή θαλάσσια σπορ σε περισσότερα από 500 νησιά της Ευρώπης, το νησί μας αναδεικνύεται σε κορυφαίο ελληνικό προορισμό για τους λάτρεις της περιπέτειας στο νερό.

Στη συνολική λίστα με τους 25 κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για θαλάσσιε δραστηριότητες, καταδύσεις, σέρφινγκ, καγιάκ και ιστιοπλοΐα, η Κρήτη καταλαμβάνει την 7η θέση, αφήνοντας πίσω της άλλους ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς και αποτελώντας το πρώτο νησί της χώρας μας που συναντά κανείς στην πρώτη δεκάδα.

Με περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, το νησί καταφέρνει να συνδυάζει ιδανικά τις πλούσιες επιλογές για θαλάσσια σπορ με το μοναδικό φυσικό του κάλλος και την τεράστια πολιτιστική του κληρονομιά.

Σύμφωνα με την έρευνα, ανάμεσα στις εμπειρίες που κλέβουν την παράσταση στο νησί ξεχωρίζουν οι καταδύσεις γύρω από τη νήσο Ντία.

Το γεγονός ότι το μικρό αυτό νησί στα βόρεια του Ηρακλείου είχε αποτελέσει πεδίο εξερευνήσεων για τον θρυλικό Ζακ-Ιβ Κουστώ, προσδίδει μια επιπλέον γοητεία και αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για τους αυτοδύτες από όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Μάλτα (με πάνω από 157.000 αναζητήσεις, κυρίως για ναυάγια και σπηλιές), ενώ ακολουθούν η Τενερίφη και η Μαδέρα στον Ατλαντικό.

Στην ιστιοπλοΐα, Μήλος, Σαντορίνη και Ρόδος καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις της Ευρώπης.

Windsurf και Kitesurf: Τα μελτέμια του Αιγαίου δικαιώνουν τη φήμη τους, με τη Νάξο, την Κω και την Πάρο να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις, πίσω από τη Φουερτεβεντούρα.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το brand name «Κρήτη» παραμένει εξαιρετικά ισχυρό, επεκτείνοντας την ελκυστικότητά του πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» και στον θεματικό-αθλητικό τουρισμό.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ