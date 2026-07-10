Καύσιμα: Τι θα κερδίσουν οι καταναλωτές από τη μείωση τιμών σε βενζίνη και diesel που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης

Τι όφελος θα έχουν οι καταναλωτές στην τσέπη τους.

Νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων, με χρηματοδοτική συμμετοχή των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή σήμερα (10.07.2026), προβλέποντας μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel έως το τέλος Αυγούστου.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση ήρθε σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά, με αποτέλεσμα την ανακοινωθείσα μείωση στις τιμές των δύο βασικών καυσίμων, βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ο χρόνος έναρξης, αν θα καλύπτονται όλα τα είδη βενζίνης και πώς θα αποτυπωθεί η μείωση στην τελική τιμή, καθώς οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, το όφελος για τους καταναλωτές, βάσει των τρεχουσών τιμών στα πρατήρια, αναμένεται να κυμανθεί περίπου από 2,50 έως 5 ευρώ ανά γέμισμα.

Ενδεικτικά, με βάση τα ποσά μείωσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η αμόλυβδη 95 οκτανίων μετά την εφαρμογή του μέτρου από τα 1,965 ευρώ θα διαμορφωνόταν στα 1,865 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης από τα 1,8 ευρώ θα υποχωρούσε στα 1,750 ευρώ.

Δηλαδή, για γέμισμα ντεπόζιτου 50 λίτρων, η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη αντιστοιχεί σε όφελος 5 ευρώ, ενώ η μείωση των 5 λεπτών στο diesel περιορίζει τον λογαριασμό κατά 2,50 ευρώ. Στα 60 λίτρα, το αντίστοιχο όφελος ανέρχεται σε 6 ευρώ για τη βενζίνη και 3 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Cretalive