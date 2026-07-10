Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

Έφτασαν στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin.

Πρόκειται για δύο άνδρες 41 ετών, ενώ υπενθυμίζεται για την ίδια υπόθεση αναζητείται και μία 46χρονη, η οποία αναζητείται στη Βρετανία.

Νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, στις 5 Μαΐου 2010 που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα, είχαν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δίνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι δράστες είχαν εγκλωβίσει περίπου 30 εργαζόμενους στο κτίριο, με αποτέλεσμα τρεις συνάνθρωποί μας ανάμεσα τους και μια έγκυος να βρουν φρικτό θάνατο από ασφυξία. Ενώ μέχρι σήμερα είχαν καταδικαστεί μόνο στελέχη της τράπεζας για παραλείψεις πυρασφάλειας, οι φυσικοί αυτουργοί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.

Το χρονικό: Πώς η αστυνομία έφτασε στις δύο συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε το Newsbomb, η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας διήρκεσε μήνες, με τις αρχές να κινούνται αθόρυβα, χωρίς να υπάρξει καμία διαρροή. Οι αστυνομικοί με τη βοήθεια φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων – κυρίως του εξωτερικού – είχαν στα χέρια τους τα στιγμιότυπα αυτά που έκριναν ότι θα τους βοηθούσαν. Ακολούθησαν ταξίδια στο εξωτερικό και ένα λεπτομερές «χτένισμα» των στοιχείων που είχαν στα χέρια τους. Είχε προηγηθεί ανώνυμο email στην ασφάλεια, το οποίο και ξεκλείδωσε τις έρευνες.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ