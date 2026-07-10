Αλλαγή Κυκλοφορίας στον κόμβο Βαμβακόπουλου την Κυριακή 12/07

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκου Καλογερή για λόγους ενημέρωσης του κοινού, γνωστοποιείται ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, την Κυριακή 12/07 στις 14.00 θα δοθεί στην κυκλοφορία το Βόρειο νέο τμήμα στον κόμβο Βαμβακόπουλου μαζί με τους κλάδους εξόδου από ΒΟΑΚ προς ΧΑΝΙΑ και ο κλάδος εισόδου στον ΒΟΑΚ από ΧΑΝΙΑ προς ΚΙΣΣΑΜΟ με ταυτόχρονο κλείσιμο του κλάδου εξόδου από ΒΟΑΚ στη λωρίδα κυκλοφορίας Κίσσαμος – Βαμβακόπουλο.

Όπως αναφέρει η απόφαση, για τις ανάγκες μετατόπισης της σήμανσης και μηχανημάτων από τη Α’ Φάση (Βόρειο τμήμα) στην Β’ φάση (Νότιο τμήμα) του έργου, θα διακοπεί η κυκλοφορία επί του Β.Ο.Α.Κ., ως εξής:

– Από την 06:00 ώρα έως την 06:20 πρωινή ώρα της 12/07/2026, στο τμήμα από το κόμβο Σούδας έως κόμβο Βαμβακόπουλου, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας στο κλάδο ανόδου στο Β.Ο.Α.Κ. από την οδό Μουρνιών (ρεύμα προς Κίσσαμο).

– Από την 14:00 ώρα έως την 14:10 ώρα της 12/07/2026, στο ύψος του κόμβου Βαμβακόπουλου.

Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα η κυκλοφορία θα εκτρέπεται λαμβάνοντας υπόψη της κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω των υφιστάμενων κόμβων Μουρνιών, Βαβακόπουλου και Γαλατά, με ανάλογη σήμανση που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος και τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης γνωστοποιούμε και την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων που αφορά στο τμήμα του ΒΟΑΚ από τη χ.θ. 30+700 έως και χ.θ. 29+700 (μετά τον ισόπεδο Κόμβο Νωπηγείων) του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι, όπου θα υλοποιηθούν τα έργα οδικής ασφάλειας με εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη και οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τις ώρες από την 22:00 ώρα το βράδυ έως την 06:00 το επόμενο πρωί στο διάστημα από την 12/07/2026 έως 18/07/2026.