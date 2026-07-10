Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο Αναγεννητικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο Αναγεννητικής Ιατρικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 5 Ιουλίου 2026 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγκεντρώνοντας νέους ερευνητές, κλινικούς ιατρούς και φοιτητές γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες βλαστοκυττάρων και τις εφαρμογές τους στην αναγεννητική ιατρική.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποδέχθηκε στο Ηράκλειο 25 συμμετέχοντες από έξι χώρες, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιστημονικής ανταλλαγής με επίκεντρο έναν από τους πλέον ταχέως εξελισσόμενους τομείς της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας.

Το Θερινό Σχολείο διοργανώθηκε από κοινού από την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το πρόγραμμα συνδύασε διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες με πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την εργαστηριακή πρακτική.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου καλλιεργήθηκε ένα διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον μάθησης, που ευνόησε την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τον επιστημονικό διάλογο και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ συμμετεχόντων και διδασκόντων.

Η τελευταία ημέρα του προγράμματος περιλάμβανε την απονομή των Travel Grants σε συμμετέχοντες των οποίων οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν ως υψηλής ποιότητας. Το ακαδημαϊκό μέρος ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις posters από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι παρουσίασαν το ερευνητικό τους έργο και αντάλλαξαν απόψεις με τους διδάσκοντες και τους συναδέλφους τους.

Με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού προγράμματος, ακολούθησε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και στο ιστορικό κέντρο της πόλης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην ξεναγό Νεκταρία Μαυρουδή για την πολύτιμη συμβολή της.

Η επιτυχής διοργάνωση αποτέλεσε προϊόν της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, των μελών της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και των χορηγών της Εταιρείας, των οποίων η υποστήριξη κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου χωρίς δίδακτρα και την απονομή οκτώ Travel Grants σε συμμετέχοντες.

Τον διοικητικό συντονισμό και την οργανωτική υποστήριξη του Θερινού Σχολείου ανέλαβε το Welcome Office του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμβάλλοντας στην ομαλή υλοποίηση αυτής της διεθνούς εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.