Απόφαση ΦΣ Εστιών ΠΚ:Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη συνδικαλιστική διώξη σε φοιτητές του ΗΜΜΥ

Απόφαση Φοιτητικών Συλλόγων ΜΗΧΟΠ – ΧΗΜΗΠΕΡ – Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες συνδικαλιστικές διώξεις σε φοιτητές της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκλεγμένους στο Δ.Σ. του Φοιτητικού τους Συλλόγου, από τη διοίκηση της σχολής.

Ανεξάρτητα από την αφορμή κάθε φορά για την εκκίνηση πειθαρχικών διώξεων, είτε για συνδικαλιστική δράση είτε για άλλους λόγους, αποδεικνύεται πως οι διοικήσεις της σχολής ΗΜΜΥ και του Πολυτεχνείου Κρήτης ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις βλέψεις του υπουργείου και της κυβέρνησης, για ένα πανεπιστήμιο κλειστό στις ανάγκες των φοιτητών του και ανοιχτό στα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων.

Ήδη από την αρχή της περυσινής χρονιάς, εκλεγμένοι-συνδικαλιστές του συγκεκριμένου τμήματος απειλούνταν με πειθαρχικά επειδή ενημέρωναν το σύλλογο για επικείμενες αντιπολεμικές δράσεις, από γνωστό καθηγητή-λαγό των επιχειρηματικών ομίλων μέσα στη συγκεκριμένη σχολή, που συνεργάζεται μάλιστα με το ΚΕΝΑΠ της βάσης της Σούδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΗΜΜΥ, το Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και συνολικά οι διοικήσεις των πανεπιστημίων (πχ ΕΚΠΑ, ΑΠΘ) ακολουθώντας τις γραμμές της κυβέρνησης και του υπουργείου παιδείας «επενδύουν» στην όξυνση της καταστολής.

Μπροστά στα σχέδια της πολεμικής προετοιμασίας των αστικών κρατών, της προσαρμογής των πανεπιστημίων τους στις ανάγκες του Rearm Europe και της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ, προωθείται ένα άνευ προηγουμένου κρεσέντο καταστολής των συνδικαλιστικών ελευθεριών εντός και εκτός των ΑΕΙ.

Στους χώρους της εκπαίδευσης, η προώθηση των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων και των πολεμικών τους προγραμμάτων, δε χωρά την ύπαρξη συλλογικών οργάνων φοιτητών και εργαζομένων που σηκώνουν το κεφάλι και διεκδικούν δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, ακυρώνουν ΝΑΤΟϊκά προγράμματα.

Το χτύπημα των συνδικαλιστικών ελευθεριών δε περιορίζεται μόνο στις σπουδές αλλά περιλαμβάνει και την καλλιέργια φόβου για την ελεύθερη έκφραση ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν τα εγκλήματα της πολιτικής του κέρδους στους χώρους δουλειάς, στις μεταφορές όπου ζει, εργάζεται και σπουδάζει ο λαός και η νεολαία.

Οι προσπάθειες επιβολής πειθαρχικών σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πέσουν στο κενό όπως έχει γίνει στο παρελθόν με τον αγώνα των εστιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, των φοιτητών στο ΕΚΠΑ, στο ΑΠΘ και αλλού! Οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος στο πλευρό των ταξικών σωματείων ήταν, είναι και θα είναι πάντα η ασπίδα του λαού και της νεολαίας ενάντια στην καταστολή.

Καλούμε σε κινητοποίηση στο κτήριο επιστημών, την ημέρα της πειθαρχικής ακρόασης των συμφοιτητών μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 13:00!