Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κούφης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΟΥΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΟΥΦΗΣ

Την Πέμπτη 16η και την Παρασκευή 17η Ιουλίου 2026 πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Αθληφόρου και Θαυματουργού Μαρίνης, στην Κούφη του Δήμου Ρεθύμνης.

Προσκαλούνται οι φιλομάρτυρες πιστοί να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες της Πανηγύρεως, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

Ώρα 7:30 μ.μ.: Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Ώρα 7:00 π.μ.: Ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Πανηγύρεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.