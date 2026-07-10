Ο καθοριστικός ρόλος των Περιφερειών στο νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο Παρέμβαση Γιώργου Αλεξάκη στη Βαρκελώνη

Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στη διαμόρφωση και υλοποίηση του νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο (EU Mediterranean Pact) ανέδειξε ο Γιώργος Αλεξάκης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη,

στο συνέδριο ««Οι Περιφέρειες οδηγούν τη Μεσόγειο μπροστά: από το Σύμφωνο στην Πράξη» (MedCat Days 2026). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου στη Βαρκελώνη, με τον Γιώργο Αλεξάκη να συμμετέχει παράλληλα με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Διάσκεψης Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει τις προκλήσεις της Μεσογείου σε κοινές λύσεις μέσω στενότερης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τοπικές προκλήσεις

Κατά την παρέμβασή του στους Ευρωμεσογειακούς Διαλόγους, ο Γιώργος Αλεξάκης υπογράμμισε ότι το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών ως γέφυρας. Η επιτυχία του, εξήγησε, θα εξαρτηθεί από την ισχυρή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.

Αναφερόμενος στην Κρήτη ως νησιωτική και γεωστρατηγική Περιφέρεια, ανέδειξε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί: τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την εξαμηνιαία επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Συμφώνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενσωματώνει συστηματικά τις προτάσεις των περιφερειακών αρχών.

Η Κρήτη γέφυρα ηπείρων και πολιτισμών

«Η Κρήτη δεν αποτελεί μόνο σημείο εισόδου προς την Ευρώπη με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, αλλά και γέφυρα μεταξύ ηπείρων και πολιτισμών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αλεξάκης. «Οι κοινές μεσογειακές προκλήσεις απαιτούν κοινές λύσεις και ενεργό συμμετοχή των Περιφερειών. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε μια Μεσόγειο πιο ανθεκτική, βιώσιμη και ασφαλή για τις επόμενες γενιές».

Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών, η CPMR παρουσίασε τη διακήρυξή της για την Εδαφική Διπλωματία, προωθώντας τη θεσμική αναγνώριση των Περιφερειών ως βασικών εταίρων στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη Μεσόγειο.