Φωτιά τώρα στο Ίνι Ηρακλείου: Στο σημείο 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο

Συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην περιοχή Ίνι του Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση των φλογών. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και ένα εναέριο μέσο. Οι δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.