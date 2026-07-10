ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σε πλήρη εξέλιξη το πλύσιμο δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα πλυσίματος δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων στο Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο εφαρμογής του μικτού συστήματος καθαριότητας, με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ειδικότερα, επιχειρούν δυο πλυντήρια και δυο σάρωθρα οδοκαθαρισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε γειτονιές και χωριά του Δήμου Ηρακλείου με τις εργασίες να πραγματοποιούνται από τα ξημερώματα μέχρι πολύ νωρίς το πρωί με στόχο να αποφεύγεται η όχληση για οχήματα και κατοίκους. Επιπλέον, επιχειρούν καθημερινά και τα τέσσερα σάρωθρα οδοκαθαρισμού του εξωτερικού συνεργάτη στην 1η Δημοτική Κοινότητα.

Παράλληλα, συνεχίζεται και το πρόγραμμα πλυσίματος κάδων απορριμμάτων από το όχημα – πλυντήριο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το οποίο ακολουθεί δρομολόγια αποκομιδής σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου πλένοντας τους κάδους αμέσως μόλις αυτοί αδειάζουν.

Το πρόγραμμα πλυσίματος δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων, καθώς και κάδων απορριμμάτων θα συνεχίζεται διαρκώς, όπως προβλέπεται στο μεικτό σύστημα καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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