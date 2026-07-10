Μνήμη Ευαγγέλου Γιακουμάκη – 11 χρόνια μετά

Για μία ακόμη χρονιά, στις 7 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιακουμάκης βαπτίσθηκε στην αγία κολυμβήθρα της πίστεώς μας, όλοι μαζί συναπαντήσαμε στο «Σπίτι του Βαγγέλη»,

στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρτυρος Ευαγγέλου, Επισκόπου Κωστάντζας, του οποίου η μνήμη τιμάται κατ’ έτος στις 7 Ιουλίου, σε αυτό το «Σπίτι» που ανήγειρε στη μνήμη του η οικογένεια του αείμνηστου Βαγγέλη, για να τελέσομε όλοι μαζί τον Εσπερινό και την Επιμνημόσυνη Δέηση, δηλώνοντας ότι δεν ξεχνούμε τη θυσία ενός παιδιού που μέσα από την εύλαλη σιωπή του έδωσε φωνή και μηνύματα ζωής σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον Εσπερινό, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, δίπλα στους γονείς του μακαριστού Ευαγγέλου, τον Ανδρέα και τη Μαρία Γιακουμάκη, τα αδέλφια, τους συγγενείς και πλήθος φίλων που προσέτρεξαν χωρίς προσκλήσεις, αλλά από την πρόσκληση της αγάπης και της τιμής στη μνήμη του Βαγγέλη, 11 χρόνια μετά τη μαρτυρική του θυσία.

Κατά προτροπή του Σεβασμιωτάτου, τον Θείο λόγο κήρυξε εμπνευσμένα ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, ο οποίος αναφέρθηκε στα μηνύματα της Εκκλησίας, στη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς και στον μακαριστό Ευάγγελο, με τον οποίο γνωρίζονταν προσωπικά.

Ο Σεβασμιώτατος κατέκλεισε την εσπερινή ακολουθία, τονίζοντας ότι ο Βαγγέλης, για μία ακόμη χρονιά, δεν παύει από τον ουρανό να φωτίζει και τα πιο πυκνά σκοτάδια των καιρών και των καρδιών των ανθρώπων, δείχνοντας σε όλους μας ένα δρόμο και ένα παράδειγμα ζωής, και ευχαρίστησε την οικογένεια και όλους για την αξιοπρεπή στάση, το ήθος και το φρόνημά τους

Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού προσφέρθηκε από την οικογένεια του Βαγγέλη πλούσια φιλοξενία στη μνήμη του.