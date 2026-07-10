Μανώλης Αποστολάκης: Προς τους μετόχους, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγουν αναφορά προς εποπτικές αρχές και μου αποδίδουν ευθέως, ή μέσω αναφορών στη «διοίκηση» και στο «διοικητικό μπλοκ», βαρύτατους χαρακτηρισμούς, οφείλω να αποκαταστήσω δημόσια την αλήθεια απέναντι στους μετόχους, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία που επί 46 χρόνια εμπιστεύεται την ΕΤΑΝΑΠ και επί 28 χρόνια εμένα στο τιμόνι της.

Ως προς το ποσοστό μου και τη «στρατηγική ευθυγράμμιση»

Η κατοχή μετοχών δεν αποτελεί μομφή, αλλά έμπρακτη πίστη στην εταιρεία. Οι περισσότερες εξ αυτών αποκτήθηκαν την εποχή που η ΕΤΑΝΑΠ το είχε ανάγκη και κρινόταν η επιβίωση της. Αποκτήθηκαν διαφανώς, καταγράφηκαν στο βιβλίο μετόχων και είναι στη διάθεση κάθε αρχής. Μόλις το 0,6% όσων κατέχω προήλθε από μικρομετόχους που επέλεξαν για δικούς τους λόγους να τις μεταβιβάσουν.

Επιπλέον στο πλαίσιο αποκατάστασης της αλήθειας, μετά την υποχρεωτική πώληση πακέτου μετοχών, η πολυαναφερόμενη ‘πολυμετοχική σύνθεση’ ουσιαστικά έπαψε να ισχύει, καθώς οι μικρομέτοχοι εκπροσωπούν λιγότερο από το 25% της μετοχικής βάσης. Η επίκλησή της δεν είναι παρά εργαλειοποίηση του οράματος του Μακαριστού Ειρηναίου.

Δεν εκπροσωπώ, δεν δεσμεύω και δεν συντονίζομαι με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Εκείνη αποφασίζει με δικά της κριτήρια· η θέση μου είναι αυτοτελής και υπηρετώ ανέκαθεν την εταιρεία και τους μικρομετόχους.

Ως προς τις αγορές μετοχών και τη «χειραγώγηση»

Οι μεταβιβάσεις έγιναν ελεύθερα, στις τιμές και στις συνθήκες κάθε περιόδου, με πλήρη διαφάνεια. Η μεταγενέστερη κρίση ότι μια τιμή ήταν «χαμηλή» δεν καθιστά μία νόμιμη συναλλαγή παράνομη, ούτε αρμόζει να κρίνεται από μία << ανώνυμη ομάδα πολιτών >> χωρίς ενεργό συμμετοχή στην εταιρεία, σε αντίθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου διαχρονικά συμμετείχαν μικρομέτοχοι και επώνυμοι πολίτες. Η κατηγορία περί «χειραγώγησης» στερείται βάσης: η ΕΤΑΝΑΠ δεν είναι εισηγμένη και δεν διαθέτει οργανωμένη αγορά ή δημόσια τιμή μετοχής. Υπάρχουν ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ μετόχων, στις οποίες η διοίκηση ούτε υποχρεούται ούτε δύναται να μεσολαβεί.

Ως προς τη μερισματική πολιτική

Το μέρισμα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, όχι από τον Πρόεδρο. Η πολιτική μας, της διατήρησης ρευστότητας, της επανεπένδυσης κερδών και του μηδενικού δανεισμού, θωράκισαν την εταιρεία και δημιούργησαν τη σημερινή της αξία. Αν κατηγορούμαι γι’ αυτό, αποδέχομαι με χαρά την κατηγορία.

Ως προς την υποτιθέμενη «αντίφαση»

Το 2024 τάχθηκα υπέρ της διατήρησης των μετοχών έναντι μίας ασύμφωρης πρότασης της αγοράς, με γνώμονα τους μικρομετόχους, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την αποτίμηση της εταιρείας σε δύο έγκριτες και ανεξάρτητες εταιρείες συμβούλων.

Το 2026 τα δεδομένα άλλαξαν: ένας από τους δύο μεγάλους μετόχους υποχρεούται να πωλήσει, οι ισορροπίες κινδυνεύουν και, μετά από συνεχείς προσπάθειες υφαρπαγής της εταιρείας την τελευταία επταετία, οι μικρομέτοχοι δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε μειοψηφικό πακέτο το οποίο θα είναι χωρίς εμπορευσιμότητα και ουσιαστική αξία.

Ως φυσικό πρόσωπο και μέτοχος, θεωρώ ότι οι μικρομέτοχοι πρέπει να εξετάσουν ψύχραιμα την πώληση στη σωστή τιμή. Έχω, επίσης, δηλώσει ότι δεν θα πωλήσω τις μετοχές που ελέγχω, αν οι μικρομέτοχοι δεν μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να πωλήσουν στην ίδια τιμή.

Συνεπώς δεν άλλαξε η θέση μου· άλλαξαν τα δεδομένα. Η πυξίδα παραμένει ίδια και οι προσωπικές μου απόψεις δεν συνιστούν «κατευθυνόμενη προτροπή» ή «αθέμιτη επιρροή».

Δεν αρνούμαι σε κανέναν το δικαίωμα ερωτημάτων. Επειδή δεν έχω τίποτα να κρύψω, θέτω τον εαυτό μου, τα στοιχεία και όλες τις συναλλαγές μου στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες, η οδός είναι η Δικαιοσύνη, με στοιχεία — όχι ατεκμηρίωτα δημοσιεύματα που αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων. Τα δημοσιεύματα δεν αποδίδουν δικαιοσύνη· πλήττουν ανθρώπους και το κύρος μιας εταιρείας που επί 46 χρόνια ανήκει στην κρητική κοινωνία.

Στέκομαι με ανοιχτά χαρτιά απέναντι σε κάθε έλεγχο. Δεν αποδέχθηκα και δεν θα αποδεχτώ προσπάθειες σπίλωσης του έργου μας, της προσωπικότητάς μου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων, ούτε ενέργειες που πλήττουν τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας.

Δεσμεύομαι προς πάσα κατεύθυνση να αξιοποιήσω κάθε νόμιμο δικαίωμα μου προκειμένου να τα υπερασπιστώ.

Μανώλης Αποστολάκης