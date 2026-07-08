Ρέθυμνο: Στο πλευρό του Σαμαρά, σκληρός Μητσοτακικός

Το νέο κόμμα που στήνει ο Αντώνης Σαμαράς αρχίζει να αποκτά τοπικό χαρακτήρα και στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Ρέθυμνο οι διαβουλεύσεις για την αναζήτηση κατάλληλων στελεχών που θα φορέσουν τη φανέλα του νέου σχηματισμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Και αυτό που ξεχωρίζει είναι το προφίλ του ανθρώπου που θα κατέβει στο ψηφοδέλτιο: ένας γνωστός τοπικός παράγοντας με έντονο Μητσοτακικό παρελθόν.

Η πληροφορία έχει ιδιαίτερο βάρος. Πρόκειται για άτομο που επί χρόνια κινούνταν στον σκληρό πυρήνα της υποστήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη και τώρα ετοιμάζεται να στρέψει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και να στοιχηθεί δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό.

Η μεγάλη στροφή του Σαμαρά

Το σκηνικό στην Αθήνα έχει πάρει πλέον ανοιχτό χαρακτήρα σύγκρουσης. Ο Αντώνης Σαμαράς, αφού για μήνες κινούνταν στο παρασκήνιο, επέλεξε τις αρχές Ιουλίου να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βίντεο που αναρτήθηκαν το πρωί της Κυριακής, απάντησε τόσο στη Ντόρα Μπακογιάννη, που μίλησε για «γινάτι» εναντίον του Μητσοτάκη, όσο και στους επικριτές που υποστηρίζουν ότι ένα νέο κόμμα θα αποδυναμώσει τη ΝΔ.

Η απάντηση Σαμαρά υπήρξε σαφής: αν η αυτοδυναμία εξαρτάται από ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Η αναφορά στον «αντιπρόεδρο του Εδεσσαϊκού», με την οποία υπονόησε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, έκανε τον γύρο της πολιτικής Αθήνας.

Οι «ρίζες» στην περιφέρεια

Σύμφωνα με πληροφορίες σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας έχει στηθεί μηχανισμοί με εντολή να προσελκύσουν τόσο νεότερα στελέχη όσο και αυτοδιοικητικούς με δίκτυα επιρροής. Στόχος: το νέο κόμμα να μη διαβαστεί ως «ανακύκλωση» της Νέας Δημοκρατίας. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές της χώρας, η κινητικότητα είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ διαμορφώνονται τοπικοί πυρήνες που θα αποτελέσουν τον οργανωτικό σκελετό του νέου κόμματος.

Στο Ρέθυμνο, η εικόνα αυτή αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η περίπτωση ενός ανθρώπου με βαθιά Μητσοτακική ταυτότητα να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα είναι χαρακτηριστική των αντιφάσεων που κυοφορούνται: η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει να χάσει πρόσωπα που θεωρούσε ασφαλή. Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, το Ρέθυμνο θα είναι ένα από τα πρώτα σημεία στην Κρήτη όπου το πολιτικό αυτό παιχνίδι θα αποκτήσει πρόσωπο και όνομα.

Σε κυβερνητικούς κύκλους παραδέχονται ότι ακόμα και ένα μικρό ποσοστό κόμματος Σαμαρά μπορεί να αποδειχτεί καταλυτικό για τα αποτελέσματα των εκλογών. Οι «γέφυρες» πάντως ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρώην πρωθυπουργό εκτιμάται ότι έχουν πλέον κοπεί οριστικά.