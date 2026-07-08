Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δωρεά απινιδωτή στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου

Μια σημαντική πράξη κοινωνικής προσφοράς πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, με τη δωρεά ενός σύγχρονου απινιδωτή από τον κ. Μαρίνο Ανδρουλάκη, κάτοικο Αρκαλοχωρίου και πατέρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η παράδοση του απινιδωτή που θα βρίσκεται στη διάθεση των μελών του ΚΑΠΗ, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Όλγας Δραμουντάνη, μελών του ΚΑΠΗ, καθώς και των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, της Προέδρου Αντιγόνης Παπαδάκη και του κ. Κώστα Σταματάκη.

Η κ. Δραμουντάνη ευχαρίστησε θερμά τον κ. Ανδρουλάκη για την ευγενική και ουσιαστική προσφορά του, επισημαίνοντας ότι η δωρεά αυτή ενισχύει σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας στον χώρο του ΚΑΠΗ και αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Η προσφορά αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη θωράκιση ενός χώρου που εξυπηρετεί καθημερινά συμπολίτες μας. Η ύπαρξη ενός απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε μια κρίσιμη στιγμή και αποδεικνύει ότι η κοινωνική αλληλεγγύη μεταφράζεται σε ουσιαστικές πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Μαρίνο Ανδρουλάκη για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.