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Λασίθι:Κλειστό έως την Κυριακή 12 Ιουλίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό Κολυμβητήριο
θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου
έως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 για τεχνικούς λόγους.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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