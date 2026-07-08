Λασίθι:Κλειστό έως την Κυριακή 12 Ιουλίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό Κολυμβητήριο

θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου

έως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 για τεχνικούς λόγους.