ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ Λασίθι:Κλειστό έως την Κυριακή 12 Ιουλίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 08/07/2026 Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου έως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 για τεχνικούς λόγους. Tagsαγίου νικολάουΔημοτικό Κολυμβητήριοεως 12 ιουλιουΚλειστό Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Δήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου... 18 λεπτά ago 0 Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη του Δημοτικού... Χανιά:Συναυλία «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την... 2 ώρες ago 0 Συναυλία Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου Η... Δήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου... 18 λεπτά ago 0 Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη του Δημοτικού... Χανιά:Συναυλία «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την... 2 ώρες ago 0 Συναυλία Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου Η... Προηγούμενο άρθροΧανιά:Συναυλία «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κρήτη» της Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής Ι. Μ. Κισάμου και Σελίνου, στο Πέτρινο Θέατρο, Νωπήγεια.Επόμενο άρθροΔήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκου Καμινογιαννάκη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookXPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Δήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκου Καμινογιαννάκη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο Εντυπωσιακή συμμετοχή στις δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης Ρέθυμνο:Ανακοίνωση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων για αύξηση μισθών κατά 2% Μητσοτάκης για F-35: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ Χανιά:Συναυλία «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κρήτη» της Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής Ι. Μ. Κισάμου και Σελίνου, στο Πέτρινο Θέατρο, Νωπήγεια. More like thisRelated Δήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκου Καμινογιαννάκη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Team Πολ. Κρήτης - 08/07/2026 Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη του Δημοτικού... Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο Εντυπωσιακή συμμετοχή στις δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης Team Πολ. Κρήτης - 08/07/2026 Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κοινού ολοκληρώθηκαν... Ρέθυμνο:Ανακοίνωση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων για αύξηση μισθών κατά 2% Team Πολ. Κρήτης - 08/07/2026 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ... Μητσοτάκης για F-35: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ Team Πολ. Κρήτης - 08/07/2026 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να...