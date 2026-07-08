Μητσοτάκης για F-35: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την υφιστάμενη τουρκική απειλή πολέμου – Τι είπε για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Το μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και τη μέριμνα για τις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στην Άγκυρα για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κληθείς να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε να μην αναφερθεί ευθέως σε αυτές. Αντίθετα, υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των αρχών καλής γειτονίας σε μια αμυντική συμμαχία.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την υφιστάμενη τουρκική απειλή πολέμου (casus belli) σε περίπτωση άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της υδάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη υπόψη των ευαισθησιών κάθε συμμάχου.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υφιστάμενες εκκρεμότητες μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από πνεύμα συνεργασίας, δηλώνοντας σταθερός υποστηρικτής των καλών σχέσεων με τη γειτονική χώρα.

«Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι ευαισθησίες των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας» είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα

Αναφερόμενος στο αντικείμενο της Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις εστιάζουν στον δίκαιο επιμερισμό των αμυντικών βαρών. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες για την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης είχε εκδηλωθεί ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως εξήγησε, η Ευρώπη έχει πλέον ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, με τον ίδιο να υποστηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ως ανταγωνιστικό πόλο προς το ΝΑΤΟ, αλλά ως έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα που ενδυναμώνει συνολικά τη Συμμαχία.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική συνεισφορά, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη μεταξύ των χωρών που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, έχοντας υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Με ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 25 δισ. ευρώ σε εξέλιξη, η χώρα, η οποία δραστηριοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή, κατατάσσεται πλέον στις πέντε πρώτες της Συμμαχίας σε αμυντικές επενδύσεις.

Έκκληση για διπλωματική διαχείριση στη Μέση Ανατολή

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκφράζοντας την ελπίδα να διατηρηθεί η εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. «Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή» τόνισε.

Υπογράμμισε τη σημασία του να δοθεί ο απαραίτητος χώρος στη διπλωματία, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να πυροδοτήσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.