Ξεκίνησε το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου χαρίζοντας στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο γνώσεις, παιχνίδι και όμορφες αναμνήσεις

Από την 1η Ιουλίου 2026 ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου στις φιλόξενες αίθουσες του 2ου δημοτικού Σχολείου της πόλης – ένα θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη μάθηση, προσφέροντας προγράμματα άθλησης, επιστημών, βιωματικών δράσεων που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση και τις δεξιότητες των παιδιών.

Το «Summer Camp» που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου (7:30 – 16:00) προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές, δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον. Ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί ξεχωριστές θεματικές ενότητες και επισκέψεις καταξιωμένων επαγγελματιών και φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Αθλητισμός και γνωριμία με νέα αθλήματα

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα μέσα από παρουσιάσεις και βιωματικές δράσεις, με τη συμμετοχή μελών της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του ΑΟΑΝ, εκπροσώπων της ξιφασκίας και της κολύμβησης, ενώ θα γνωρίσουν και το παραολυμπιακό άθλημα «Boccia», μέσα από την παρουσίαση του Μιχάλη Λεμονή.

«Τρώω Υγιεινά»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ενημέρωση από διατροφολόγο της πόλης για τις αρχές της σωστής διατροφής, ενώ επαγγελματίας ζαχαροπλάστης θα δημιουργήσει μαζί με τα παιδιά υγιεινό ψωμί και γλυκίσματα, συνδυάζοντας τη γνώση με τη δημιουργία.

Γνωριμία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τα παιδιά θα γνωρίσουν τον κόσμο της δημοσιογραφίας μέσα από επίσκεψη δημοσιογράφου στο Camp. Παράλληλα, ομάδα παιδιών θα επισκεφθεί τον ραδιοφωνικό σταθμό 104,4 και την καθημερινή εκπομπή «Πάμε Αέρα» του δημοσιογράφου Θάνου Κορομπύλια, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου και να στείλουν τις δικές τους ευχές στους ακροατές.

Πολιτισμός και Παράδοση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη του εφημέριου π΄ Βασίλη Περουλάκη προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας – Αγίου Νικολάου, ο οποίος θα γνωρίσει στα παιδιά τη βυζαντινή μουσική καθώς και του Θανάση Ταμιωλάκη μέσα από τον οποίο οι μικροί συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την ελληνική παράδοση και τους παραδοσιακούς χορούς.

Φυσικές Επιστήμες

Με βιωματικό τρόπο τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της φυσικής, καθώς εκπαιδευτικός θα πραγματοποιήσει εντυπωσιακά και ασφαλή πειράματα, μετατρέποντας τη μάθηση σε μια διασκεδαστική εμπειρία.

Περιβάλλον και Ανακύκλωση

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με θεματική ενότητα αφιερωμένη στην ανακύκλωση και επισκέψεις εκπροσώπων αρμόδιων φορέων, που θα ενημερώσουν τα παιδιά για την προστασία του περιβάλλοντος και τις καλές πρακτικές ανακύκλωσης.

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια του «Summer Camp» θα πραγματοποιούνται καθημερινά εργαστήρια εικαστικών, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια, ομαδικές δράσεις και πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου επενδύει διαχρονικά σε δράσεις που προσφέρουν ουσιαστικές εμπειρίες στα παιδιά, αξιοποιώντας τη συνεργασία με επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, αθλητές, πολιτιστικούς φορείς και επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας.

Το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία που συνδυάζει τη δημιουργική απασχόληση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, χαρίζοντας στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο γνώσεις, παιχνίδι, νέες εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις.