Ο Ελληνικός τουρισμός είναι ώριμος, ανθεκτικός και έχει βλέμμα προς το μέλλον

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ ΤΕΑΜ FM 102 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

• Με νέα ψηφιακά εργαλεία αλλάζει ο “χάρτης” στην προσέγγιση του ΕΟΤ μέσα από το Visit Greece και την προβολή του προορισμού

Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν παγκοσμίως τον κλάδο, αποδεικνύοντας πως ο ελληνικός τουρισμός είναι ώριμος, ανθεκτικός με σαφή προσανατολισμό στο μέλλον, μέσα από μια δυναμική πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΤΕΑΜ FM 102, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν.

Παράλληλα, ανέλυσε τη νέα στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ και του Visit Greece, την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη νέων προορισμών, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερτουρισμού, με τις σύγχρονες προκλήσεις να εστιάζουν στην διαχείριση της ροής των επισκεπτών και τις δημόσιες υποδομές.

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός απέναντι στις προκλήσεις

Θετική είναι η πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου όπως μετέφερε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, επισημαίνοντας ότι, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις ανησυχίες που υπήρξαν στην αρχή της σεζόν, ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. “Πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο. Παρ’ όλα αυτά το ελληνικό τουριστικό προϊόν δείχνει μια ανθεκτικότητα σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είμαστε καλά”, υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, άλλωστε, η Ελλάδα έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. “Δεν είμαστε νέοι σε αυτή τη δουλειά. Εδώ και χρόνια έχουμε πάντοτε μια κρίση να αντιμετωπίσουμε. Είτε αυτό λέγεται φυσικές καταστροφές, γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω μας- από τον πόλεμο στον Κόλπο το ’90 μέχρι σήμερα- έχουμε όλο και κάτι να αντιμετωπίσουμε. Το σημαντικό είναι ότι το Ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ώριμο και ανθεκτικό, έτσι ώστε να επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο απ’ όσα γίνονται γύρω μας”.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ και το νέο Visit Greece

Ιδιαίτερα στάθηκε στα νέα “εργαλεία” που αναπτύσσονται με το βλέμμα στο μέλλον και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ένα τιτάνιο έργο που, όπως είπε, υλοποιήθηκε και πλέον αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς.

Όπως εξήγησε ο κ. Φιορεντίνος: “Ο ΕΟΤ ιδρύθηκε το 1929 αλλά τη μορφή που έχει σήμερα την έχει πάρει από το 1950 όταν με χρήματα του ταμείου Μάρσαλ αναδείχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα. Με ανθρώπους εμπνευσμένους που κατάλαβαν πόσο σημαντικός στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι ο τουρισμός. Μπήκαν στη διαδικασία να τον αναπτύξουν σε όλη τη χώρα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της κάθε εποχής. Εμείς δεν μπορούσαμε να παραμένουμε βλέποντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας σήμερα, σε ένα μοντέλο το οποίο παρέπεμπε στο παρελθόν”.

Σήμερα, όπως σημείωσε ο ΓΓ του ΕΟΤ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που εξασφάλισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ολοκληρώθηκε η πλήρης αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας Visit Greece.

Όπως τόνισε ο ΓΓ του ΕΟΤ: “Η κα Κεφαλογιάννη, κατάφερε μέσω του ταμείου ανάκαμψης να εξασφαλίσει πόρους, ώστε ο ΕΟΤ και το Visit Greece, το portal το οποίο μας χρησιμεύει για την εξωστρέφεια του οργανισμού, να αναβαθμιστεί. Έχει πάρα πολλές επισκέψεις και είναι ένα εργαλείο όπου οι stakeholders του τουρισμού το χρησιμοποιούν για να προωθήσουν και να προβάλουν τη χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν και αυτό να έρθει στη νέα εποχή, να χρησιμοποιήσει τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο φιλικό προς τους τουρίστες. Αυτό πετύχαμε. Αυτό πέτυχε ο ΕΟΤ με την εταιρία την οποία ανέθεσε το Υπουργείο και κατάφεραν στο τέλος Απριλίου να έχουν ολοκληρώσει ένα γιγάντιο έργο, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τελείως το χάρτη και την προσέγγιση του ΕΟΤ μέσα από το Visit Greece”.

Οι εμπειρίες και ο slow tourism “οδηγούν” τη νέα εποχή

Ο κ. Φιορεντίνος χαρακτήρισε στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, ακολουθώντας τις νέες διεθνείς τάσεις.

Όπως είπε: “Είμαστε άνθρωποι της αγοράς, αφουγκραζόμαστε τις τάσεις και αυτό που θέλει η αγορά. Βλέπουμε ότι οι τάσεις είναι slow tourism και εμπειρίες. Άρα όλη η προσπάθεια που γίνεται σήμερα είναι να εμπλουτιστεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό”.

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία του ΕΟΤ με τους φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συνεχής ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

“Δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα”

Ερωτηθείς σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια γύρω από τον υπερτουρισμό, ο κ. Φιορεντίνος ήταν κατηγορηματικός. “Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από υπερτουρισμό” σημείωσε και εξήγησε πως τα ζητήματα που εμφανίζονται σε ορισμένους προορισμούς, σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση των τουριστικών ροών και τις δημόσιες υποδομές, άξονες που αποτελούν και τις προκλήσεις για το μέλλον.

Όπως είπε: “Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει υστέρηση στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις ροές των τουριστών και σε δημόσιες υποδομές. Αυτά τα φαινόμενα σε κάποιους μικρούς προορισμούς είναι πιο έντονα και δείχνουν μια κακή εικόνα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υπερτουρισμό, όταν αυτή η κακή εικόνα αφορά μια συγκεκριμένη ημέρα, όπου για παράδειγμα θα έχουν έρθει πέντε κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα και την επόμενη ημέρα δεν υπάρχει κανένας στο λιμάνι”.

Παράλληλα σημείωσε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν εξασφαλιστεί περίπου 500 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών από το Υπουργείο Τουρισμού, κάτι που θα δώσει νέες προοπτικές.

Το “στοίχημα” του δωδεκάμηνου τουρισμού κερδίζεται

Ο Ανδρέας Φιορεντίνος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η επέκταση της τουριστικής περιόδου εξελίσσεται με επιτυχία, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κρήτη.

Όπως τόνισε μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ο δωδεκάμηνος τουρισμός είναι πλέον πολύ κοντά και πρόσθεσε: “Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η Κρήτη, όπου πέρυσι στο τέλος της σεζόν είχαμε φτάσει Οκτώβριο και κάναμε ένα τουρνουά Socca που έφερε 12 χιλιάδες κόσμο από 60 διαφορετικές χώρες”

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι ήπιες καιρικές συνθήκες της Ελλάδας αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πως η χώρα παραμένει στις περιοχές του κόσμου, που σε αντίθεση με όσα λέγονται, εμφανίζει ένα ήπιο κλίμα που ευνοεί τον τουρισμό. “Η Ελλάδα είναι παράδεισος ιδιαίτερα το καλοκαίρι και όση ζέστη κι αν έχει η θάλασσα είναι δίπλα μας. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί πλεονέκτημα και όχι πρόβλημα”σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ο ΕΟΤ, μέσω των 16 γραφείων του στο εξωτερικό, των συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και των δράσεων προβολής, προωθεί νέους προορισμούς σε όλη τη χώρα και με διάρκεια στο χρόνο. “Παραδείγματα λαμπρά είναι η Κάρπαθος, η Σάμος που θα δέχεται επιπλέον πτήσεις από την Αγγλία φέτος, η Καβάλα του χρόνου και προσπαθούμε να αναδείξουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και να εμπλουτίσουμε το προϊόν ώστε να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει κι άλλα πράγματα πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα” επεσήμανε.

Η αγορά της Ρωσίας και οι νέες προοπτικές

Για το ενδεχόμενο επιστροφής της ρωσικής αγοράς, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ τόνισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. “Σίγουρα υπάρχει ελπίδα και προοπτική να ανακάμψουν, εφόσον η γεωπολιτική κατάσταση το επιτρέψει. Είναι μια μεγάλη αγορά” σημείωσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ανέφερε, ότι ο ΕΟΤ συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων και αγορών. “Κάνουμε τεράστια προσπάθεια να επεκτείνουμε πτητικά προγράμματα και να συνδέσουμε την Κρήτη με πολλούς προορισμούς. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη και με τη σύμπραξη των ενώσεων των ξενοδόχων της Κρήτης θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο” είπε.https://www.goodnet.gr/