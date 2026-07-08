Δήλωση Νίκου Σκουλά τ. Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων.

Ολοκληρώθηκε σήμερα μια απαιτητική και δημιουργική περίοδος από την θέση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Ένας σπουδαίος κύκλος προσφοράς και ευθύνης έφτασε στο τέλος του. Τέσσερα χρόνια υπηρεσίας με εκατοντάδες έργα και χιλιόμετρα, ένας κοινός στόχος!

Τον Ιούνιο του 2022, ανέλαβα με δέος και επίγνωση της ευθύνης. Σήμερα, κλείνοντας αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, νιώθω ικανοποιημένος και πλήρης: από εμπειρίες, από προσπάθειες, αλλά και από το απτό αποτέλεσμα των έργων που αφήνουμε πίσω μας.

Όλο αυτό το διάστημα, είχαμε παρουσία στους δρόμους, στα εργοτάξια, στα γραφεία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σχεδιάσαμε, μελετήσαμε, διεκδικήσαμε και υλοποιήσαμε έργα υποδομής που θωρακίζουν την Κρήτη και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας. Ήμασταν παντού, πήγαμε όπου μας χρειάστηκαν, κάναμε παρεμβάσεις όπου οι ανάγκες απαιτούσαν. Και ταυτόχρονα οραματιστήκαμε το μέλλον. Παραδίδουμε ήδη ένα πακέτο μελετών και έργων για την Κρήτη του 2030.

Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον Περιφερειάρχη κ. Στ.Αρναουτάκη για την εμπιστοσύνη του και στους συναδέλφους μου στην Περιφερειακή Αρχή για την άψογη συνεργασία. Τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο μόνο. Επίσης, στο προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε μεγάλου έργου που σχεδιάζεται και υλοποιείται.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο «ευχαριστώ» ανήκει στους ίδιους τους πολίτες για την ανταπόκριση, τη στήριξη και την κριτική τους. Το σχολείο της Αυτοδιοίκησης, από την θέση που υπηρέτησα, ολοκληρώνεται. Ήταν μοναδικό και είμαι ήδη πιο πλούσιος σε εμπειρία και γνώση. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η αυτοδιοικητική διαδρομή. Συνεχίζουμε.

Ηράκλειο, 07 Ιουλίου 2026

Νικος Κ. Σκουλάς

Δικηγόρος, τ. Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων.