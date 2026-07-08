Η εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στο Ρέθυμνο

Το πρωί της Τρίτης, 7ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον επ’ ονόματι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής Παρεκκλήσιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Φωτεινής Κουμπέ.

Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στο βίο της Αγίας Κυριακής, στην ευσέβεια των γονέων της και στη δύναμη της πίστεώς της και ευχήθηκε προς τα παιδιά και όλο το εκκλησίασμα το παράδειγμα της Αγίας να εμπνέει πάντοτε τη ζωή όλων μας.

Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 6η Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Πρόδρομος, μαζί με τον Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, μετέβησαν στις Μοίρες, όπου παρακολούθησαν την καταληκτήρια εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας με τραγούδια και ύμνους και είχαν συνάντηση με τον Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο.