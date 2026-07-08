«Γη Μυλοποτάμου 2026»: Η Κατερίνα Λιόλιου, η Ήβη Αδάμου και ο Πέτρος Μαρούλης στο μεγάλο τριήμερο εξωστρέφειας στο Πέραμα

Στο Πέραμα Μυλοποτάμου στην πλατεία Δημαρχείου

Η «ΓΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2026» επιστρέφει στο Πέραμα από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου με έκθεση τοπικής παραγωγής, πολιτιστικές δράσεις και συναυλίες της Κατερίνας Λιόλιου, της Ήβης Αδάμου και του Πέτρου Μαρούλη, με τη συμμετοχή του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης

Η μεγάλη Έκθεση Εξωστρέφειας, Τοπικής Παραγωγής, Πολιτισμού και Δημιουργίας του Μυλοποτάμου επιστρέφει στο Πέραμα 7, 8 & 9 Αυγούστου 2026 στην Πλατεία Δημαρχείου Περάματος.

Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά τη «ΓΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2026», τη μεγάλη Έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Μυλοποτάμου.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, η Πλατεία Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου.

Η «ΓΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» είναι πάνω απ’ όλα μια Έκθεση εξωστρέφειας και προβολής. Μια διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του Μυλοποτάμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν παραγωγούς της περιοχής, να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα, να ανακαλύψουν χειροποίητες δημιουργίες και έργα τέχνης, καθώς και να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικούς συλλόγους.

Γύρω από τον βασικό πυρήνα της Έκθεσης αναπτύσσεται πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, επιδείξεων παραδοσιακών τεχνών, εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και μουσικών εκδηλώσεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

19:00 – Αγιασμός και επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης

20:00 – Ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Asimenia Creations

Η πρώτη ημέρα κορυφώνεται με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου.

Η καλλιτέχνις παρουσιάζει το «Λογαριασμός Summer Tour», ένα δυναμικό πρόγραμμα με μεγάλες επιτυχίες και έντονη σκηνική παρουσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

19:30 – Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ακολουθούν πρακτικές επιδείξεις πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού.

Το βράδυ η σκηνή της «ΓΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» φιλοξενεί την Ήβη Αδάμου.

Με σύγχρονο ήχο και δυναμική παρουσία, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες επιτυχίες της και το νέο της τραγούδι «Ξελογιάστρα».

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη και στην κρητικη μουσικη

Με τη συνεργασία της Εταιρείας Υφαντών «Κουρατόρας», η υφάντρια Νεκταρία Καμπιτάκη παρουσιάζει ζωντανή επίδειξη ύφανσης στον παραδοσιακό αργαλειό, αναδεικνύοντας μια πανάρχαια τέχνη της Κρήτης.

Η 11η «ΓΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» ολοκληρώνεται με κρητική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη, έναν από τους εκπροσώπους της σύγχρονης κρητικής μουσικής σκηνής.

Τη βραδιά πλαισιώνει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης,εναν ομιλο που δεν χρειαζεται συστασεις με παραδοσιακούς χορούς και περιτεχνες φορεσιές .

Η «ΓΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2026» αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας που ενισχύει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ταυτότητα του Μυλοποτάμου.

Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Περάματος προσκαλεί όλους να επισκεφθούν τη διοργάνωση και να ζήσουν ένα τριήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τον πολιτισμό και τηαυθεντική κρητική