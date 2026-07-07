Ρέθυμνο:Ποιοτικό, ποικιλόμορφο και ελκυστικό το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου

Ποιοτικό, ποικιλόμορφο, πλούσιο και ελκυστικό θα είναι το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων το οποίο προσφέρεται το καλοκαίρι του 2026 σε ντόπιους και επισκέπτες, από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

Η πυκνή διαδοχή των εκδηλώσεων που καλύπτουν όλες τις επιθυμίες και τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις, παρότι καθιστά δύσκολη την επιλογή, την ίδια ώρα ευεργετεί με όλα τα προνόμια που μόνο ο πολιτισμός, μέσα από την ποικιλία των εκφάνσεων του, μπορεί να προσφέρει.

Με αυτό το πνεύμα, την ολοκλήρωση της επιτυχημένης Γιορτής Κρητικής Διατροφής, διαδέχεται το πλούσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Φρούριο Φορτέτζα το οποίο, μαζί με τις «Κινηματογραφικές Δευτέρες» που ήδη ξεκίνησαν, μεταμορφώνει το καλοκαιρινό Ρέθυμνο σε πολιτισμική κυψέλη υψηλών δυνατοτήτων και προδιαγραφών.

Οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες από τις 9 έως τις 20 Ιουλίου έχουν ως εξής:

Πέμπτη, 09 Ιουλίου, Λόφος Φορτέτζας

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης

Παρασκευή, 10 Ιουλίου,, Θέατρο Ερωφίλη

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ του Μποστ

Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης

Κυριακή,12 Ιουλίου, Λόφος Φορτέτζας

Συναυλία ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ -ΝΙΚΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου, Θέατρο Ερωφίλη

“Ο ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ”

Σκηνοθεσία Ελένη Δάγκα

Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης

Τρίτη, 14 Ιουλίου, Θέατρο Ερωφίλη

ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ της Ζωρζ Σαρρή

Παιδική Σκηνή Kids Theater

Τετάρτη, 15 Ιουλίου, Λόφος Φορτέτζας,

Συναυλία ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΜΠΑΝΗ

Πέμπτη, 16 Ιουλίου, Θέατρο Ερωφίλη

Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ του Γιώργου Καπουτζίδη

Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη

Παρασκευή, 17 Ιουλίου, Θέατρο Ερωφίλη

Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΌ ΠΑΝΩ

Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης

Κυριακή, 19 Ιουλίου, Θέατρο Ερωφίλη

ΠΟΛΥΑΝΝΑ – ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Δευτέρα, 20 Ιουλίου, Λόγος Φορτέτζας

Συναυλία ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΛΑΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το πρόγραμμα που θα επικαιροποιείται συνεχώς, μέσω της ιστοσελίδας www.politismos.rethymno.gr. και επίσης μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια από το κιόσκι το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.