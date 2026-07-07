Χανιά:Συλλυπητήριο ψήφισμα για την εκδημία του Γιάννη Περάκη από την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)]

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς, συνεδρίαση, κατόπιν της αναγγελίας του θανάτου του Ιωάννη Περράκη, ο οποίος, το 1992, πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ),

διετέλεσε επί μακρόν Αντιπρόεδρός της και συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή της πορεία κατά τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του εκλιπόντος, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

2) Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

3) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

4) Αντί καταθέσεως στεφάνου, να καταθέσει χρηματικό ποσό σε κοινωφελή δομή.