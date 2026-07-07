Ηράκλειο:Ομόφωνα επανεξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου ο Λευτέρης Καλλέργης

Ο Λευτέρης Καλλέργης επανεξελέγη ομόφωνα στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την πρόταση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα κατά την ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρείου και νέας Δημοτικής Επιτροπής.

Ομόφωνα εξελέγησαν επίσης ο Δημήτρης Φασουλάκης στη θέση του Αντιπροέδρου και η Χρύσα Λυρώνη στη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτώντας το νέο Προεδρείο του ανώτατου συλλογικού οργάνου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου συνεχάρη τον κ. Καλλέργη για την επανεκλογή του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα, θεσμικό κύρος και πνεύμα συνεργασίας, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Λευτέρης Καλλέργης, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την πρότασή του, καθώς και τον επικεφαλής της παράταξης της μειοψηφίας Δημήτρη Πιτσικάκη και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την ομόφωνη εμπιστοσύνη τους.

Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να υπηρετεί τον θεσμό με αμεροληψία, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τις δημοτικές παρατάξεις, με στόχο την ενίσχυση του δημιουργικού διαλόγου, της συνεννόησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και η εκλογή των μελών της νέας Δημοτικής Επιτροπής.

Από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας εξελέγησαν τα τακτικά μέλη Μαρίνα Βογιατζή, Φάνης Κοκκινάκης, Βαγγέλης Παρασύρης και Γρηγόρης Περυσινάκης, με αναπληρωματικά μέλη τους Τάσο Λιαδάκη, Γιάννη Μαρή, Μανόλη Πατεράκη και Μενέλαο Σκουλούδη.

Από τη δημοτική παράταξη της μειοψηφίας εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι Δημήτρης Πιτσικάκης και Χαράλαμπος Μερονιανάκης, με αναπληρωματικά μέλη τους Γιώργο Κουβίδη και Μιχάλη Ξυλούρη.