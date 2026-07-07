Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS

Στο Ηράκλειο η 5η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου

Οικογενειακές υποχρεώσεις, έμφυλα στερεότυπα και περιορισμένη θεσμική υποστήριξη αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη, όπως αναδείχτηκαν στη διάρκεια της 5ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS – Interreg Europe, με στόχο να αναδείξει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την Αλβανία.

Την έναρξη των εργασιών, που φιλοξενήθηκαν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, χαιρέτισε η συντονίστρια του έργου GRANDIS και Προϊσταμένη του Τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Μαρία Αποστολάκη.

«Λόγω του πολλαπλού ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία, δηλαδή της ιδιότητάς της ως μητέρας και της ευθύνης για την ανατροφή των παιδιών, χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση ώστε να έχει ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες στον τομέα της επιχειρηματικότητας», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Γιώργος Αλεξάκης.

Η Προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης (IBO), Κατερίνα Ρουσάκη, υπογράμμισε ότι: «Στηρίζουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες με εργαλεία, δικτύωση και ευκαιρίες συνεργασίας, ώστε να ενισχύσουν την καινοτομία, να αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία σε θέσεις ευθύνης και να συμβάλουν δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης».

Ακολούθησε διαδραστικό εργαστήριο ενώ, κατά την παρουσίαση του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας της Κρήτης, η Νατάσα Γρηγοράκη παρουσίασε το δίκτυο Women Do Business, η Μαριάννα Παπαγρηγορίου μοιράστηκε τη δική της επιχειρηματική διαδρομή και η Εβελίνα Μπάκιντα

αναφέρθηκε στην πορεία της και στο έργο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Η Αλεξάνδρα Καραπιδάκη παρουσίασε τη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Bizrupt, καθώς και την Εταιρεία φυσικών καλλυντικών HAZEL. Τέλος, η Κατερίνα Ρουσάκη παρουσίασε το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (IBO) της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κρήτης προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους Ευρωπαίους εταίρους, προσφέροντας ιδέες και έμπνευση για την υλοποίηση αντιστοίχων πρωτοβουλιών στις περιφέρειές τους.

Επιπλέον, η Διαπεριφερειακή συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα στις γυναίκες επιχειρηματίες της Κρήτης να γνωρίσουν ευρωπαϊκές πρακτικές για την υπέρβαση των δυσκολιών και εμποδίων που συναντούν στην επιχειρηματική τους δράση.