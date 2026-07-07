ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νικολάου Καλογερή για την εκδημία του Γιάννη Περάκη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Γιάννη Περάκη, έναν ξεχωριστό πολίτη πάντα ενεργό στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του τόπου μας.

Ο Γιάννης έφυγε από κοντά μας ήρεμα και αθόρυβα, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο και πολύτιμες παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα, πολιτικά και κοινωνικά του νομού μας.

Σε όλη του τη ζωή, από τη νεότητά του ακόμη, υπήρξε ο σοφός Νέστωρας της «Οδύσσειας», χωρίς εξάρσεις, χωρίς κομπασμούς, άκουγε, συμβούλευε και συμβουλευόταν, ισορροπούσε τα πράγματα, κατεύναζε οξυμένα πνεύματα.

Εργάστηκε με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αποτελεσματικότητα ως στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα ως Δήμαρχος Σούδας, όπου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, αλλά και ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Κι όταν δεν κατείχε θέση ευθύνης, πάντα παρών στον κοινωνικό στίβο, πάντα με ενδιαφέρον για τα Χανιά.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Καλό Ταξίδι Φίλε Γιάννη…

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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