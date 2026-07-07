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Ηράκλειο : 29η Γιορτή Καπρικού στον Γαλατά Πεδιάδας Ένας θεσμός που ενώνει γενιές

Από: Team Πολ. Κρήτης

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30 χρόνια προσφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλατά Πεδιάδας

Σας καλούμε την Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στην 29η Γιορτή Καπρικού, τη διοργάνωση που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μας.

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλατά Πεδιάδας, 30 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια τον πολιτισμό, διατηρεί ζωντανές τις παραδόσεις και δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στις γενιές.

Η Γιορτή Καπρικού δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή εκδήλωση! Είναι μια ζωντανή συνάντηση μνήμης, γεύσης και παράδοσης. Ένας θεσμός που φέρνει κοντά τους παλαιότερους, που μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, με τους νεότερους που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Στο επίκεντρο της γιορτής βρίσκεται το Καπρικό, ένα ξεχωριστό παραδοσιακό έδεσμα με βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία και γαστρονομία. Η ιδιαίτερη παρασκευή του, η αυθεντικότητα των υλικών και η μοναδική, χαρακτηριστική γεύση του το καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και ένα προϊόν που αξίζει να διατηρηθεί και να αναδειχθεί για τις επόμενες γενιές.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική πολιτιστική του αξία, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την ένταξη του Καπρικού στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, μια προσπάθεια που αναδεικνύει τη σημασία του ως στοιχείο της τοπικής παράδοσης και της συλλογικής μνήμης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κρητική φιλοξενία:
– Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 :
Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα των Λευτέρη και Μανούσου Καλλέργη

– Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 :Μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Λιναρδάκη και τους συνεργάτες του
Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων του Συλλόγου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές εκπλήξεις και επετειακές δράσεις, που θα δώσουν ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στη φετινή διοργάνωση.

29 χρόνια Γιορτή Καπρικού.
30 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά Πεδιάδας.
Μια παράδοση που ενώνει γενιές και συνεχίζει να γράφει ιστορία.
📅 10 & 11 Ιουλίου 2026
📍 Στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Γαλατά Πεδιάδας

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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