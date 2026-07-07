Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, πληροφορούμενος την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας και επί σειρά ετών στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γιάννη Περράκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«..Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης είναι σήμερα φτωχότερη.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Περράκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του τόπου και των συμπολιτών του. Έναν αυτοδιοικητικό με όραμα, διοικητική ικανότητα, γνώσεις, εργατικότητα και αδιάκοπη διάθεση προσφοράς, που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια κάθε θέση ευθύνης που του εμπιστεύθηκαν οι πολίτες.

Η μακρά διαδρομή του ως Δημάρχου Σούδας, αλλά και η ουσιαστική συμβολή και συμμετοχή του στη δημιουργία και τη λειτουργία Αυτοδιοικητικών Οργανισμών, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και παράδειγμα προσφοράς και συνεργασίας για την αυτοδιοικητική οικογένεια.

Σε προσωπικό επίπεδο, αποχαιρετώ έναν άνθρωπο με τον οποίο είχα την ευκαιρία και τη χαρά να συνεργαστώ από την αρχή της πορείας μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανήκε στη γενιά εκείνων των αυτοδιοικητικών που λειτούργησαν ως μέντορες για τους νεότερους, που είχαν το χάρισμα και τη διάθεση να μεταδίδουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ώστε κάθε ανταλλαγή απόψεων και κάθε συζήτηση μαζί του να αποτελεί ένα πραγματικό «μάθημα αυτοδιοίκησης».

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να συνεργαστούν και να συμπορευθούν μαζί του, εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»