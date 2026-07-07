Συλλυπητήρια του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής, μέσα από τη μακρά αυτοδιοικητική του πορεία και την προσφορά του στους πολίτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Ο Γιάννης Περράκης υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο.

Η μακρά αυτοδιοικητική του διαδρομή αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους πίστεψαν στην προσφορά προς την κοινωνία. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη συνάδελφό μας, νομική σύμβουλο του Οργανισμού, Χριστίνα Περράκη, για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα.»

Η οικογένεια του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος και εύχεται δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές.