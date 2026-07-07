Δήμος Μαλεβιζίου:Πρόσκληση σε Σωματεία, Συλλόγους και Συνεταιρισμούς για συμμετοχή στο 4ο Malevizi Festival

Ο Δήμος Μαλεβιζίου απευθύνει όπως κάθε χρόνο πρόσκληση συμμετοχής σε όλες τις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για τη συμμετοχή τους στο “Malevizi Festival”.

Το Malevizi Festival προέκυψε ως καρπός μιας κοινωνικής ανάγκης, που εκφράστηκε από τον Δήμο Μαλεβιζίου: Να γεννηθεί κάτι συλλογικό, δυνατό, ποιοτικό, ολοκληρωμένο και χαρακτηριστικό για το Μαλεβίζι, για τους ανθρώπους του, για τους επισκέπτες, για τις επιχειρήσεις, για την ταυτότητα της περιοχής.

Το στοίχημα έχει κερδηθεί, η συμμετοχή του κόσμου, ο ενθουσιασμός με τον οποίο αγκάλιασε αυτήν την ιδέα το αποδεικνύουν. Οι σύλλογοι της περιοχής στηρίζουν και προβάλουν το έργο και την περιοχή τους. Ο πήχης ολοένα και ανεβαίνει. Το Μαλεβίζι χτίζει και προβάλλει τη σύγχρονη ταυτότητά του με τα καλύτερα «υλικά».

Φέτος για τέταρτη χρονιά, στις 04 / 05 / και 06 Σεπτεμβρίου 2026 στο κέντρο του Γαζίου, μπροστά στο Δημαρχείο και στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», το Malevizi Festival θα προσφέρει ξεχωριστές βιωματικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Το Μαλεβίζι αυτές τις ημέρες θα βρίσκεται στο επίκεντρο της επισκεψιμότητας, της προσοχής και της δημοσιότητας. Όλο το δημιουργικό Μαλεβίζι, τα στοιχεία του βουνού, της θάλασσας, της παραγωγής και της καλλιτεχνικής – εικαστικής δημιουργίας, του αυθεντικού λαϊκού πολιτισμού, συστήνεται στον κόσμο, δημιουργεί, διασκεδάζει, χορεύει, συνθέτει, πρωτοτυπεί, αλληλεπιδρά.

Κάθε μέρα κορυφώνεται με μεγάλες συναυλίες εγνωσμένων καλλιτεχνών στην Πλατεία Κατσαμάνη, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Προηγούνται χρονικά τα δικά μας αξιόλογα ντόπια καλλιτεχνικά σχήματα μέσα από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ακουσμάτων.

Το Φεστιβάλ κλείνει πάντα με την ηχώ της παράδοσης, των ακουσμάτων που μας μεγάλωσαν, με τους χορούς που μας έκαναν να αισθανόμαστε μικροί θεοί.

Δηλώνουμε συμμετοχή για κατοχύρωση περιπτέρου, -ως πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία, σύλλογοι γυναικών, συνεταιρισμοί-, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 στα τηλέφωνα: 2813 400660 , 6984356690 & 6974043005 και γραπτά στο email: malevizifestival@gmail.com

Η συμμετοχή σας είναι η κινητήρια δύναμη του Malevizi Festival.