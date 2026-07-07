Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα – Νερό – Φωτιά» στο Θραψανό

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: « Η κεραμική του Θραψανού αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και είναι ευθύνη όλων μας, να τη διαφυλάξουμε, να τη στηρίξουμε και να την παραδώσουμε ακόμη πιο δυνατή στις επόμενες γενιές»

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους επισκεπτών, ολοκληρώθηκε το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα – Νερό – Φωτιά», που φιλοξενήθηκε στο Θραψανό και ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη μακραίωνη παράδοση της περιοχής στην κεραμική τέχνη.

Κατά την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ φιλοξενήθηκε, η ημερίδα με θέμα «Κεραμική & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Εκπαιδευτικά μοντέλα, πολιτιστικές δράσεις και ο ρόλος των φορέων», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της επιστημονικής κοινότητας και φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο.

Ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας αποτέλεσε η παρουσία του Δημάρχου του Μοντελούπο της Ιταλίας, Σιμόν Λόντι, μιας πόλης με μακραίωνη παράδοση και διεθνή αναγνώριση στον τομέα της κεραμικής, με τη συμμετοχή του να επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας που αναπτύσσονται ανάμεσα στις δύο περιοχές, με κοινό άξονα την προστασία και ανάδειξη της κεραμικής τέχνης.

Κατά τον χαιρετισμό του στην ημερίδα και τη Συνεδρία για την κεραμική ως μοχλού αειφόρου ανάπτυξης. ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου υπογράμμισε ότι η κεραμική του Θραψανού αποτελεί ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο, καθώς και ότι η στρατηγική επιλογή του Δήμου είναι η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλού ανάπτυξης, μέσα από τη στήριξη της Σχολής Κεραμικής,

την ολοκλήρωση του Κέντρου Μινωικής Αγγειοπλαστικής, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση της κατοχύρωσης των Κεραμικών Θραψανού ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται μόνο με έργα υποδομής. Απαιτεί όραμα, συνέργειες και επένδυση στους ανθρώπους. Απαιτεί τη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση, της παράδοσης με την καινοτομία και της ιστορίας με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα»,

ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Όπως είπε, η σχέση ανάμεσα στο Θραψανό και το Μοντελούπο Φιορεντίνο, μπορεί να εξελιχθεί σε μια ουσιαστική συνεργασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών, προς όφελος των δημιουργών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τοπικών κοινωνιών των δύο περιοχών. «Αυτή είναι η επιλογή μας. Να επενδύσουμε στη γνώση, να στηρίξουμε τους ανθρώπους της δημιουργίας,

να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούνται στην περιοχή μας χωρίς να χάσουμε την ταυτότητα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή συμβολικών δώρων μεταξύ των δύο Δημάρχων και την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας Μαρία Αναξαγόρα καθώς και τη Διευθύντρια Σχολής Κεραμικής στο Μοντελούπο Μπενετέτα Φαλτέρι. Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας,

παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Καλλιόπης Αποστολογιωργάκη, πρόσφερε καλάθι με τοπικά προϊόντα της περιοχής και λεύκωμα με τις ομορφιές του Δήμου, ενώ ο Δήμαρχος του Μοντελούπο δώρισε στον κ. Κεγκέρογλου χαρακτηριστικά κεραμικά έργα της περιοχής του. Ακολούθησε γεύμα με το παραδοσιακό θραψανιώτικο ψητό στο πήλινο, ψημένο σε ξυλόφουρνο συνοδεία κρασιού, από το οινοποιείο Αγγελάκης.

Είχε προηγηθεί ξενάγηση στο Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού και τη Δομή Κεραμικής Τέχνης Θραψανού, από τον Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικά Υπεύθυνο της Σχολής Κεραμικής Θραψανού Γιάννη

Ζιώγα, με τους επισκέπτες του Φεστιβάλ να περιηγούνται στους χώρους της Σχολής, να ενημερώνονται για την ξεχωριστή πορεία της Σχολής και να θαυμάζουν τα έργα των πρώτων αποφοίτων της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πλήθος επισκεπτών είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που περιελάμβανε επιδείξεις κατασκευής αγγείων και πιθαριών από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες, εργαστήρια κεραμικής για μικρούς και μεγάλους, ξεναγήσεις,

προβολές ντοκιμαντέρ, επιστημονικές ομιλίες, μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και γευστικές εμπειρίες με αυθεντικές κρητικές συνταγές που ετοίμασαν τα μέλη του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του φεστιβάλ, τους διοργανωτές, τους συνδιοργανωτές, τους εθελοντές, τους συμμετέχοντες, τους επιστήμονες, τους αγγειοπλάστες, τους καλλιτέχνες και τους εκατοντάδες επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις.

Θα ακολουθήσει 89η Γιορτή Αγγειοπλάστη, από τις 16-18 Ιουλίου.