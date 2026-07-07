Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας και προέδρου της ΤΕΔΚ Χανίων Γιάννη Περράκη

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μετά την απώλεια του Γιάννη Περράκη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη η αυτοδιοικητική οικογένεια της Κρήτης αποχαιρετά τον Γιάννη Περράκη. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό σε έναν τόπο που υπηρέτησε με σπάνιο ήθος, συνέπεια και διορατικότητα για δεκαετίες.

Ο Γιάννης Περράκης υπήρξε από τους μακροβιότερους και πλέον επιτυχημένους δημάρχους της Κρήτης, οδηγώντας τον Δήμο Σούδας σε μια τροχιά εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, ενώ προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τη θέση του Προέδρου της ΤΕΔΚ Χανίων.

Παράλληλα με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, υπήρξε ένας άξιος επιστήμονας φυσικός και μάχιμος εκπαιδευτικός, προσφέροντας επί χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Τ.Ε.Ι. Χανίων. Η επιστημονική του συγκρότηση τον ώθησε να δει μπροστά από την εποχή του, πρωτοστατώντας ήδη από το 1992 στην ίδρυση της ΔΕΔΙΣΑ και θέτοντας τις βάσεις για τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων.

Άνθρωπος της ουσιαστικής προσφοράς και της χαμηλόφωνης σοβαρότητας, κέρδισε δίκαια τον σεβασμό όλης της κοινωνίας.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του. Η σπουδαία παρακαταθήκη του θα παραμείνει ζωντανή».