Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, για την απώλεια του Γιάννη Περράκη

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Περράκη, πρώην Δήμαρχο Σούδας και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, έναν από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια, ήθος και ανιδιοτέλεια.

Η πορεία του στα κοινά υπήρξε μακρά και ουσιαστική: δημοτικός σύμβουλος Σούδας το 1990, αντιδήμαρχος τον επόμενο χρόνο και, από το 1992 έως το 2010, Δήμαρχος. Σχεδόν δύο δεκαετίες αδιάλειπτης προσφοράς στον τόπο του, τον οποίο υπηρέτησε με γνώση και αγάπη.

Παράλληλα, υπήρξε πρωτεργάτης της διαδημοτικής συνεργασίας στον νομό μας: ιδρυτικό στέλεχος της ΔΕΔΙΣΑ το 1992 και Αντιπρόεδρός της επί μία δεκαετία, σε μια εποχή που η οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ήταν ακόμη ζητούμενο. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού Χανίων και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ΤΕΔΚ Κρήτης.

Κατανόησε νωρίς αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο: ότι οι τοπικές κοινωνίες προχωρούν όταν οι δήμοι συνεργάζονται.

Η διαδρομή του έκλεισε έναν συμβολικό κύκλο μέσα στον ενιαίο πλέον Δήμο Χανίων: το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος και ανέλαβε Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προσφέροντας στο σώμα την εμπειρία, τη μετριοπάθεια και το θεσμικό ήθος μιας ολόκληρης ζωής στην αυτοδιοίκηση.

Τον γνώρισα στα πρώτα αυτοδιοικητικά μου βήματα και αναγνώρισα σε αυτόν, από την πρώτη στιγμή, έναν ξεχωριστό εκπρόσωπο μιας γενιάς αυτοδιοικητικών που διατήρησαν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, τη συλλογική συνείδηση, την πίστη τους στη δημοκρατία και το πάθος τους για την αξία της πολιτικής. Μιας γενιάς που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση ως λειτούργημα και όχι ως αξίωμα.

Στη σύζυγό του Μαρία, στα παιδιά του Χριστίνα και Γιώργο και στους οικείους του εκφράζω προσωπικά και εκ μέρους του Δήμου Χανίων τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.