Λασίθι:Δήλωση Κ. Σπυριδάκη για την Πυρκαγιά στα Μπραμιανά

Η χθεσινή ημέρα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για την Ιεράπετρα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή των Μπραμιανών δοκίμασε τις αντοχές του τόπου μας, των κατοίκων, των παραγωγών και όλων όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Οι ισχυροί άνεμοι και η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε το μέτωπο ξύπνησαν σε όλους μας τις μνήμες και τους φόβους της περσινής τριήμερης καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αγία Φωτιά, όταν ολόκληρη η περιοχή έζησε στιγμές αγωνίας, με εκκενώσεις οικισμών, καταστροφές σε περιουσίες και τεράστιες απώλειες για την τοπική κοινωνία. Ευτυχώς, αυτή τη φορά, χάρη στην ανταπόκριση και η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επαναληφθεί η περσινή τραγωδία.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στους πυροσβέστες που έδωσαν τη μάχη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στα στελέχη της ΕΜΟΔΕ, στους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελληνικη Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα, στους εθελοντές και στους κατοίκους που στάθηκαν δίπλα στις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους εθελοντές πυροσβέστες, αλλά και στους εποχικούς πυροσβέστες που αποκλείστηκαν από την ενεργό υπηρεσία λόγω του ηλικιακού ορίου, και οι οποίοι, παρότι δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί από την υπηρεσία, βρέθηκαν στο πεδίο και προσέφεραν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δυνάμεις τους εθελοντικά. Η παρουσία τους αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωσή τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου.

Εξίσου καθοριστική υπήρξε η συμβολή των πληρωμάτων των εναέριων μέσων, τα οποία, αξιοποιώντας και την εγγύτητα του φράγματος Μπραμιανών για τον ανεφοδιασμό τους, πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού και συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό της φωτιάς.

Η δοκιμασία αυτή, όμως, υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι η προστασία από τις πυρκαγιές δεν κρίνεται μόνο την ώρα της μάχης. Κρίνεται πρωτίστως στην πρόληψη. Όσο η Πολιτεία δεν επενδύει με συνέπεια στην πρόληψη, στον καθαρισμό των δασών και των αγροτικών εκτάσεων, στην αντιπυρική θωράκιση, στη στελέχωση των υπηρεσιών και στην ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, κάθε καλοκαίρι θα ζούμε με την αγωνία ότι η επόμενη φωτιά μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα τραγωδία.

Η Ιεράπετρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, όταν οι άνθρωποί της ενώνονται, μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Το ζητούμενο, όμως, είναι να μη δοκιμάζονται κάθε χρόνο οι ίδιες αντοχές. Να επενδύσουμε στην πρόληψη, ώστε οι επόμενες γενιές να μη ζουν με τον ίδιο φόβο κάθε φορά που φυσά δυνατός της πυρκαγιάς.