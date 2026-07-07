Μηχανογραφικό 2026: Ξεκίνησε η υποβολή τους, μέχρι πότε η προθεσμία

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και των Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.), για το έτος 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα μετά τις 09:00 π.μ., έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν τα δελτία τους ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τις επόμενες ημέρες, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέγουν είτε το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε το Παράλληλο Μηχανογραφικό (Π.Μ.Δ.) για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Όσοι δεν διαθέτουν ακόμη κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους κατά τις ημέρες εφημερίας ή στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολείων εντός Ιουλίου. Αν κάποιος υποψήφιος έχει ξεχάσει το password, μπορεί είτε να το ανακτήσει μέσω του Λυκείου είτε, εφόσον είχε δηλώσει προσωπικό email, να ορίσει νέο κωδικό μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» χωρίς επίσκεψη στη σχολική μονάδα.

Μηχανογραφικό 2026: Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψηφίους

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο θα φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές προτιμήσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική· μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση. Για υποστήριξη ή χρήση υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα λειτουργούν στις ημέρες εφημερίας, καθώς και επιπλέον την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα καταθέσουν το Μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οπότε και θα αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις Πανελλαδικές 2026

Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συμμετοχής για όλους όσοι έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά, είτε πρόκειται για μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Ειδικότητας ή Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.