Airbnb: «Φορο-μπλόκο» και αυστηροί έλεγχοι από το υπουργείο Τουρισμού – Πρόστιμα «μαμούθ» έως 20.000 ευρώ

Σε εφαρμογή μπαίνει το νέο πλαίσιο ελέγχων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με το υπουργείο Τουρισμού να ενεργοποιεί το πρώτο οργανωμένο κύμα εποπτείας στην αγορά τύπου Airbnb.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 ακίνητα, τα οποία έχουν επιλεγεί από τα μητρώα της ΑΑΔΕ. Ήδη, ιδιοκτήτες και διαχειριστές λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail για τις νέες υποχρεώσεις τους.

Οι έλεγχοι θα γίνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού ή από μεικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται διοικητικά. Σε περίπτωση ελλείψεων ή ασαφειών, θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία, με ειδική έγγραφη εντολή και παρουσία ελεγκτών με υπηρεσιακή ταυτότητα.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι το ακίνητο πληροί τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, το κατάλυμα θα πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό.

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες είναι αυστηρές. Όποιος δεν επιτρέψει την είσοδο των ελεγκτών, δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, κινδυνεύει με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης μέσα σε έναν χρόνο, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ, ενώ σε επόμενη υποτροπή μπορεί να φτάσει τις 20.000 ευρώ.

Οι πρώτοι 1.500 έλεγχοι αποτελούν την πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι να διαπιστωθεί αν τα καταλύματα λειτουργούν με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και να μπει τάξη σε μια αγορά που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Η ενεργοποίηση των ελέγχων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τις πιέσεις που προκαλεί η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη στεγαστική αγορά, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση και περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.