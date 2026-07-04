Eurovision: Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού από το 2027

Ο Καναδάς θα είναι πλήρες μέλρος της EBU με δικαίωμα διοργάνωσης του θεσμού, σε αντίθεση με την Αυστραλία που συμμετέχει με ειδικό καθεστώς.

Ένα νέο μέλος εντάσσεται στην οικογένεια της Eurovision, καθώς όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ο Καναδάς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας CBC/Radio-Canada.

Η CBC/Radio-Canada έγινε πλήρες μέλος της EBU μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά από τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης που εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της EBU στην Πράγα. Ως πλήρες μέλος, ο καναδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει πλέον όλα τα δικαιώματα συμμετοχής στη Eurovision.

Η EBU επιβεβαίωσε ότι ο Καναδάς θα συμμετάσχει επίσημα στη Eurovision 2027, λαμβάνοντας μέρος στους Ημιτελικούς. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη χρονιά από την CBC/Radio-Canada.

Σε περίπτωση νίκης, ο Καναδάς θα αναλάβει πλήρως τη διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού, καθώς διαθέτει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός πλήρους μέλους της EBU — σε αντίθεση με την Αυστραλία, που συμμετέχει με ειδικό καθεστώς.

Ανακοίνωση ανήμερα της Ημέρας του Καναδά

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε ανήμερα της Ημέρας του Καναδά (1η Ιουλίου), με αξιωματούχους της EBU και της CBC να τονίζουν ότι η συγκυρία αυτή αποτέλεσε την ιδανική στιγμή για τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Η Marie-Philippe Bouchard, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CBC/Radio-Canada, δήλωσε: «Σε αυτή την Ημέρα του Καναδά, καθώς γιορτάζουμε με τους Καναδούς σε όλο τον κόσμο τον πλούτο και την ποικιλομορφία της καναδικής κουλτούρας, είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική διοργάνωση του κόσμου στους Καναδούς».

«Η συμμετοχή μας στη Eurovision, που ξεκινά του χρόνου στη Βουλγαρία, θα δώσει την ευκαιρία στο καναδικό ταλέντο να παρουσιαστεί σε μία από τις πιο ιστορικές μουσικές σκηνές του κόσμου. Οι θαυμαστές στον Καναδά θα μπορούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να ψηφίζουν, αυτή τη φορά με τη συγκίνηση να βλέπουν τη δική τους χώρα στη σκηνή της Eurovision».

Θερμή υποδοχή από την EBU

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στην EBU, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την CBC/Radio-Canada στην οικογένεια της Eurovision – μια ακόμη ένδειξη ότι, παρότι γεννήθηκε στην Ευρώπη, ο διαγωνισμός συνεχίζει να αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο».

«Ο Καναδάς έχει ήδη μια αξιομνημόνευτη σχέση με τη Eurovision, με Καναδούς καλλιτέχνες – μεταξύ αυτών και τη νικήτρια του 1988 Céline Dion – να έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή μας. Ανυπομονούμε να δούμε τη δημιουργικότητα και την ενέργεια που θα φέρει ο Καναδάς στη Eurovision 2027 στη Βουλγαρία».

Ο Καναδάς γίνεται έτσι η πρώτη νέα χώρα που εντάσσεται στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από τότε που η Αυστραλία έκανε το ντεμπούτο της το 2015.