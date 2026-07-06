Τραϊνός Δέλλας: Η κόρη του, Βικτώρια Δέλλα, αποφοίτησε από το σχολείο – Το συγκινητικό βίντεο και η αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου», έγραψε η 18χρονη στο Instagram.

H 18χρονη Bικτώρια Δέλλα ολοκλήρωσε φέτος τη φοίτησή της στο σχολείο και δημοσίευσε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο στο Instagram, μαζί με τον πατέρα της, Τραϊνό Δέλλα.

Η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Λύκειο και πήρε μέρος στην αποφοίτηση μαζί με τους συμμαθητές της. Τη Δευτέρα (06.07.2026) η 18χρονη Βικτώρια ανέβασε μερικά καρέ, στα οποία αγκαλιάζει τρυφερά τον πατέρα της.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια βρίσκεται σε βαρύ πένθος, καθώς στις 25 Μαΐου 2026 η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή. Τόσο ο σύζυγός της όσο και η κόρη τους πονούν βουβά για τον χαμό της.

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στην ανάρτησή της.

Παράλληλα, η Βικτώρια Δέλλα έκανε και μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής της.

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα. Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», έγραψε στο Instagram.

Εν τω μεταξύ, ο Τραϊανός Δέλλας μερικές ημέρες μετά τον θάνατο της συζύγου του είχε ραγίσει καρδιές με μία σπαρακτική ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραϊανός Δέλλας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ