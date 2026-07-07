Ρέθυμνο:Ευχαριστήριο για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας στις 26, 27 & 28 Ιουνίου 2026

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου, η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του Μπαλέτου «ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» από το «Studio Daniil Simkin» στο πρώτο μέρος της παράστασης, καθώς και τμήματα κλασσικών έργων χορού στο δεύτερο μέρος,

επίσης οι μουσικοί κύριος Κατσιγιάννης Ανδρέας σαντούρι και κύριος Μέρμηγκας Νίκος λαούτο και την Κυριακή 28 Ιουνίου η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» με Επιστημονικό σύμβουλο τον Καθηγητή Νικόλαο Χρ. Σταμπολίδη.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν, η τέως εξοχοτάτη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κύριος Σταύρος Αρναουτάκης,

ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κύριος Γιώργης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Ισότητας κυρία Γεωργία Μηλάκη, οι τέως υπουργοί κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και κύριος Νίκος Σηφουνάκης, οι Αρχές του τόπου, προσωπικότητες του πολιτισμού από την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Κωνσταντινούπολη κ.ά.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας», ευχαριστούν θερμά τον Καθηγητή Νικόλαο Χρ. Σταμπολίδη για τη μεγάλη προσφορά του στον τόπο και για την ιδέα και τον συντονισμό όλων των φετινών εκδηλώσεων μας.

Ευχαριστούν επίσης θερμά τους πολύτιμους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες μας, που ποικιλοτρόπως πάντα στηρίζουν τις εκδηλώσεις μας:

– Για την οργάνωση, την χορηγία και την ένταξη στο πλαίσιο «Φεστιβάλ Κρήτης», την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κύριο

Σταύρο Αρναουτάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μαίρη Λιονή, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη,

την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Ισότητας κυρία Γεωργία Μηλάκη και την Υπεύθυνη σχεδιασμού, συντονισμού και επιμέλειας του «Φεστιβάλ Κρήτης» κυρία Ιωάννα Γιάνναρη

– Για τη συνδιοργάνωση, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας και το Κέντρο Μελέτης του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης

– Τους Χορηγούς : Μαρία Εμπειρίκου, Anthony E. Comninos Foundation, Ανδρέα και Αλεξάνδρα Βουρέκα -Πεταλά, Paloma Picasso, Donna Olimpia Torlonia, Stephane Bloch Saloz, Αλίκη Γουλανδρή, Saracakis Group of Companies, Zeus + Dione Athens

– Για την υποστήριξη & τη συνεργασία, τον Δήμο Ρεθύμνης και την Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία

– Τον επίσημο χορηγό Φιλοξενίας GRECOTEL και προσωπικά τον κύριο Νίκο και την κυρία Μάρι Δασκαλαντωνάκη, μόνιμους συμπαραστάτες του έργου της Ελεύθερνας, για την εξαιρετική Κρητική φιλοξενία που επιφύλαξαν στους καλεσμένους μας στα ξενοδοχεία Creta Palace, Casa Adele και την Μαρία Μαθιουδάκη, τον Διευθυντή κύριο Χαράλαμπο Γιαλιτάκη και τους συνεργάτες τους.

– Τον επίσημο χορηγό Αερομεταφορών Aegean Airlines, τον κύριο Ευτύχη Βασιλάκη και την κυρία Εμμανουέλα Βασιλάκη της Autohellas Hertz

– Τον κύριο Παναγιώτη Κολοβό για τον συντονισμό και τη διοργάνωση

– Τις κυρίες Σοφία Σταυροπούλου και Άννα Βλαχάκη, από το Μουσείο Ακρόπολης, για την υποστήριξη των εκδηλώσεων

– Τον κύριο Μανώλη Σταυρακάκη Επικ. Καθ. Ε.Μ.Π. για τη Μουσειογραφική μελέτη της εκθεσης

– Τον κύριο Σωτήρη Νταλαπέρα και την κυρία Αλκυόνη Χαμαλάκη αρχαιολόγους καθώς και τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, για την συμβολή τους στην υλοποίηση της έκθεσης

– Την κυρία Εριφύλη Αράπογλου για τη γραφιστική επιμέλεια των εντύπων

– Τη Γραφοτεχνική Κρήτης ΑΕΕ για τις εκτυπώσεις των εκδηλώσεων

– Το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου για τις μεταφορές των προσκεκλημένων μας

– Τον κύριο Πέτρο Νικολουδάκη (Ταβέρνα Πανόραμα) καθώς και την κυρία Μαρία Τζανιδάκη-Λουλούδη, που προσέφεραν τον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στους επισκέπτες

– Τα μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, τους εθελοντές της πόλης του Ρεθύμνου, της Ελεύθερνας και της Αρχαίας Ελεύθερνας, για την όλη προετοιμασία του αύλειου χώρου

– Την προϊσταμένη και τους φύλακες του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας

– Τον Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύμνης Ταξίαρχο, κύριο Χρήστο Παπαδάκη και τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνης Πύραρχο, κύριο Νικόλαο Ζανιδάκη που μας προσέφεραν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την ομαλή προσέλευση και την ασφάλεια όλων μας

– Το ΕΚΑΒ και τους Εθελοντές Σαμαρείτες Ρεθύμνου, που επόπτευαν τον χώρο του Μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

– Τον κύριο Ηλία Λουλούδη για την υποστήριξη-διαχείριση της πλατφόρμας έκδοσης δωρεάν εισιτηρίων εισόδου

– Τον κύριο Μιχάλη Κουμνά που επιμελείται τους εξαίσιους κήπους του Μουσείου Ελεύθερνας και την εξαιρετική διακόσμηση του αιθρίου του Μουσείου

– Τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης και ιδιαίτερα τον κύριο Παπαδάκη που έκαναν τη διαφορά στην ταβέρνα «Φιλιώ».

Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους, τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου μας και όλους εσάς που παρευρεθήκατε ή με όποιο τρόπο συμβάλατε στην επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων και μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Ευχόμαστε ένα ευχάριστο καλοκαίρι σε όλους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραφείο του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας»

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