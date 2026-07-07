Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο – Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος

Ο νόμος 5293/2026 ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις και διορθώνει τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο για χιλιάδες πολίτες

Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για χιλιάδες πολίτες βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293/2026, καθώς το Δημόσιο παύει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το ίδιο στο παρελθόν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητάς τους.

Το ζήτημα αφορά πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει.

«Οι πολίτες πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υπήκοοι»

«Με το νόμο 5293/2026 δίνουμε πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας «Έχω επισημάνει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν. Προχωρούμε με ταχύτητα και συνέπεια στην εφαρμογή του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου, έχοντας ως γνώμονα ότι οι πολίτες πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υπήκοοι».

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς επισήμανε πως «Με την εγκύκλιο που εκδίδουμε σήμερα εφαρμόζουμε άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος».

Και συμπλήρωσε «χιλιάδες άνθρωποι που καλλιεργούν και κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν από το ίδιο το Δημόσιο δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες δικαστικές διεκδικήσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι ένα κράτος που λύνει προβλήματα, προστατεύει την αγροτική περιουσία των πολιτών και υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου».

Τι προβλέπει ο νόμος 5293/2026

Η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 5293/2026 προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες, όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα βάσει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου τηρούνται τα κτηματολογικά στοιχεία και οι φάκελοι των διανομών.

Η εγκύκλιος καθορίζει τις περιπτώσεις που καλύπτονται, τα έγγραφα που αρκούν για την απόδειξη του δικαιώματος του πολίτη και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η Διοίκηση. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να χορηγούν αμελλητί τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο εξής, ο πολίτης που διαθέτει προσωρινό τίτλο, διοικητική πράξη παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας θα μπορεί να κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του χωρίς να οδηγείται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες.

Τέλος, οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ενώ προβλέπεται η διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, στις οποίες εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο.