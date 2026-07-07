ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης για την απώλεια του Ιωάννη Περράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Ιωάννη Περράκη, τέως Δήμαρχο Σούδας, ο οποίος διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης, κατά την περίοδο 2000-2003.

Ενός εξαίρετου και ευγενή ανθρώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με τις προτάσεις του και τις ιδέες του υπήρξε χρήσιμος και παραγωγικός κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το προσωπικό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, εκφράζουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του, για την απώλειά του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Θέμα προς συζήτηση στο ΔΣ...

0
Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής, την...

Ηράκλειο:Ομόφωνα επανεξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου...

0
Ο Λευτέρης Καλλέργης επανεξελέγη ομόφωνα στην θέση του Προέδρου...

Ηράκλειο:Θέμα προς συζήτηση στο ΔΣ...

0
Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής, την...

Ηράκλειο:Ομόφωνα επανεξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου...

0
Ο Λευτέρης Καλλέργης επανεξελέγη ομόφωνα στην θέση του Προέδρου...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Θέμα προς συζήτηση στο ΔΣ από την παράταξη Ηράκλειο για Σένα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής, την...

Ηράκλειο:Ομόφωνα επανεξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου ο Λευτέρης Καλλέργης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Λευτέρης Καλλέργης επανεξελέγη ομόφωνα στην θέση του Προέδρου...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή της...

Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Ηράκλειο η 5η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Οικογενειακές υποχρεώσεις,...