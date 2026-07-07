Συλλυπητήριο μήνυμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης για την απώλεια του Ιωάννη Περράκη

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Ιωάννη Περράκη, τέως Δήμαρχο Σούδας, ο οποίος διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης, κατά την περίοδο 2000-2003.

Ενός εξαίρετου και ευγενή ανθρώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με τις προτάσεις του και τις ιδέες του υπήρξε χρήσιμος και παραγωγικός κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το προσωπικό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, εκφράζουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του, για την απώλειά του.