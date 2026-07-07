ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στη 12η Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

4 Ιουλίου 2026

Το απόγευμα του Σαββάτου, 4ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος επισκέφθηκε, στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, την 12η Γιορτή Κρητικής Διατροφής, η οποία αποτελεί για τον τόπο μας θεσμό, ο οποίος συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, τον Δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Καθώς ο Σεβασμιώτατος απουσίαζε εκτός Ρεθύμνου κατά την επίσημη έναρξη της 12ης Γιορτής Κρητικής Διατροφής, είχε τη χαρά, στην επίσκεψή του αυτή, να περιηγηθεί σε όλα τα περίπτερα και να συνομιλήσει με όλους τους ανθρώπους, παραγωγούς και άλλους, πληροφορούμενος με ενδιαφέρον για τα έργα και τη μαρτυρία τους.

Ο Σεβασμιώτατος, επίσης, επισκεπτόμενος το περίπτερο του «Συλλόγου ΑΓΑΠΗ», ο οποίος για τρίτη φορά συμμετέχει στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την άριστη παρουσία των παιδιών, στην έναρξη της Γιορτής, με ένα συγκινητικό και συμβολικό δρώμενο, το οποίο αποτυπώνει τους καρπούς της αγάπης, αλλά και προβάλλει το δρόμο της αγάπης ως τον μονόδρομο ζωής καθενός ανθρώπου.

Ο Σεβασμιώτατος, τέλος, συνεχάρη τους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες της βραδιάς, καθώς και όλους που συμμετέχουν στην ωραία αυτή διοργάνωση.

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Φωτογραφίες: Αντώνης Μυλωνάς

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Team Πολ. Κρήτης
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