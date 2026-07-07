Χανιά:Διαμαρτυρία με θέμα το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑ σχολείο από τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου και Θερίσου ΔΕΝ περιλήφθηκε στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία”.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ… ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ;

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία», με στόχο οι σχολικές αυλές να παραμένουν ανοιχτές για παιχνίδι, άθληση και δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Όμως υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα:

❓ Γιατί δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ σχολείο σε όλο το Ακρωτήρι;!

❓ Γιατί δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ σχολείο στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου;!

Μιλάμε για δύο μεγάλες και αναπτυσσόμενες περιοχές του Δήμου Χανίων, με εκατοντάδες οικογένειες και παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, αποκλείστηκαν ολοκληρωτικά από μια δράση που αφορά όλους τους δημότες. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης για εκατοντάδες οικογένειες που κατοικούν στις δύο αυτές περιοχές.

Οι Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) Ακρωτηρίου και Θερίσου διαθέτουν σημαντικό μαθητικό πληθυσμό και σχολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως και στις υπόλοιπες γειτονιές του Δήμου.

Τα παιδιά των περιοχών αυτών έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ασφαλή άθληση, στο παιχνίδι και στην κοινωνική συμμετοχή. Τα παιδιά του Ακρωτηρίου και του Θερίσου δεν έχουν λιγότερες ανάγκες. Δεν είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας!

Οι σχολικές αυλές είναι δημόσιες υποδομές. Αν μπορούν να ανοίγουν σε άλλες γειτονιές, μπορούν και πρέπει να ανοίξουν και στο Ακρωτήρι και στο Δ.Δ. Θερίσου.

● Καλούμε τον Δήμο Χανίων να διορθώσει άμεσα αυτή την αδικία.

● Ζητούμε την άμεση ένταξη σχολικών μονάδων από όλο το Ακρωτήρι και από όλη τη Δ.Ε. Θερίσου στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία».

Η ισότιμη πρόσβαση στις δημοτικές δράσεις δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.

➡️ Κανένα παιδί εκτός.

➡️ Καμία γειτονιά αποκλεισμένη.

➡️ Ανοιχτά σχολεία σε όλο τον Δήμο Χανίων.

Η επιτυχία του θεσμού των «Ανοιχτών Σχολείων» θα κριθεί από το κατά πόσο θα αγκαλιάσει όλες τις γειτονιές των Χανίων, χωρίς αποκλεισμούς.

#ΑνοιχτάΣχολεία #Χανιά #Ακρωτήρι #Βαμβακόπουλο #Θέρισο #Ισότητα #Παιδιά #ΔήμοςΧανίων #ΚαμίαΓειτονιάΕκτός

Εθελοντες ενεργοί πολίτες Βαμβακόπουλου

&

Πολίτες Ακρωτηρίου Σε Δράση