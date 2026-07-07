ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ για τον θάνατο του Γ. Περράκη Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 07/07/2026 Η ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Περράκη, επί σειρά ετών δημάρχου της Σούδας, για τον απροσδόκητο χαμό του. Tagsανακοίνωσηγιαννη περακηθάνατοκκε Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Στην Κρήτη το «ιπτάμενο φρούριο» των ΗΠΑ:... 23 λεπτά ago 0 Στη βάση της Σούδας προσγειώθηκε ένα Boeing E-4B «Nightwatch»... Χανιά:Διαμαρτυρία με θέμα το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑ... 2 ώρες ago 0 ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε... Στην Κρήτη το «ιπτάμενο φρούριο» των ΗΠΑ:... 23 λεπτά ago 0 Στη βάση της Σούδας προσγειώθηκε ένα Boeing E-4B «Nightwatch»... Χανιά:Διαμαρτυρία με θέμα το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑ... 2 ώρες ago 0 ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε... Προηγούμενο άρθροΧανιά:Διαμαρτυρία με θέμα το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑ σχολείο από τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου και Θερίσου ΔΕΝ περιλήφθηκε στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία”.Επόμενο άρθροΣτην Κρήτη το «ιπτάμενο φρούριο» των ΗΠΑ: Το απόρρητο Boeing E-4B Nightwatch που συνοδεύει τον Τραμπ Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookXPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Τραμπ: Σίγουρα θα εξετάσουμε πώληση F35 στην Τουρκία, είναι πιστός σύμμαχος – Ερντογάν: Αναμένουμε καλά νέα σύντομα Στην Κρήτη το «ιπτάμενο φρούριο» των ΗΠΑ: Το απόρρητο Boeing E-4B Nightwatch που συνοδεύει τον Τραμπ Χανιά:Διαμαρτυρία με θέμα το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑ σχολείο από τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου και Θερίσου ΔΕΝ περιλήφθηκε στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία”. Ρέθυμνο:Κοινό Ψήφισμα του Τμήματος Φιλολογίας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την απώλεια του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Ρέθυμνο:Ποιοτικό, ποικιλόμορφο και ελκυστικό το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου More like thisRelated Τραμπ: Σίγουρα θα εξετάσουμε πώληση F35 στην Τουρκία, είναι πιστός σύμμαχος – Ερντογάν: Αναμένουμε καλά νέα σύντομα ΠΚ team - 07/07/2026 Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο... Στην Κρήτη το «ιπτάμενο φρούριο» των ΗΠΑ: Το απόρρητο Boeing E-4B Nightwatch που συνοδεύει τον Τραμπ ΠΚ team - 07/07/2026 Στη βάση της Σούδας προσγειώθηκε ένα Boeing E-4B «Nightwatch»... Χανιά:Διαμαρτυρία με θέμα το γεγονός ότι ΚΑΝΕΝΑ σχολείο από τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου και Θερίσου ΔΕΝ περιλήφθηκε στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία”. Team Πολ. Κρήτης - 07/07/2026 ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε... Ρέθυμνο:Κοινό Ψήφισμα του Τμήματος Φιλολογίας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την απώλεια του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Team Πολ. Κρήτης - 07/07/2026 Η ακαδημαϊκή μας κοινότητα είναι συντετριμμένη από την απώλεια...