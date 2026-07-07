ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ για τον θάνατο του Γ. Περράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια
και τους οικείους του Γιάννη Περράκη, επί σειρά ετών
δημάρχου της Σούδας, για τον απροσδόκητο χαμό του.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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