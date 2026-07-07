Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ για τον θάνατο του Γ. Περράκη

Η ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια

και τους οικείους του Γιάννη Περράκη, επί σειρά ετών

δημάρχου της Σούδας, για τον απροσδόκητο χαμό του.